Érika Vélez usó su perfil de Instagram para levantar una denuncia ante las últimas publicaciones que ha hecho un programa de farándula digital. La actriz y presentadora manabita menciona en el texto adjunto las razones que la hicieron tomar la decisión de publicar el clip. "Me cansé de soportar que algunas personas inescrupulosas se crean en el derecho de lastimarle y querer perjudicar mi trabajo bajo la excusa de ser una 'figura pública'", escribió en Twitter.

De igual forma, en el video que también está en Instagram, señala que está cansada que ese programa de farándula tenga titulares como: "Érika Vélez con tres en la cama", "Se filtra vídeo de Érika Vélez triple X" o "Se filtra vídeo de Érika Vélez en plena masacre". La artista los considera titulares, "asquerosos, machistas y misóginos... Pero sobre todo falsos". Ya que las imágenes en la que aparece en una cama con otros actores como José Andrés Caballero, Juan Carlos Román y Nikki Mackliff, corresponden a una nueva obra de teatro próxima a estrenarse.

"Hay un director, actores profesionales, los que sabemos hacer nuetro trabajo y lo hacemos bien".

"Yo me debo a mi imagen y la he venido construyendo durante muchos años con mucho esfuerzo, talento y preparación y me siento orgullosa de quién soy... Espero que ustedes también empiecen a contar las cosas con verdad y no con especulaciones".

La artista finaliza su mensaje recalcando que no aguanta más. "Me cansé de guardar silencio y que pisoteen mi nombre... Yo tengo marcas que me presentan así como ustedes tienen las suyas que pautan. Yo estoy segura que sus marcas no van a querer estar en un programa que no entretiene y que cuenta la verdad, si no que marcha la honra de muchas mujeres... Yo no me voy a dejar esta vez".

Éricka, que no suele aclarar rumores ni chismes, se ha visto respaldada por sus amigos del medio. Entre ellas Michela Pincay y Mare Cevallos. Este medio le preguntó a Catrina Tala, productora y amiga de la actriz, que también compartió el clip en su perfil oficial de Instagram sobre si esto llegaría a instancias legales, y expreso que por el momento no se ha procedido así.

La conductora de MasterChef no menciona a la página de farándula ni a su animador, sin embargo, en el perfil de CalientitosTV y su presentador Santiago Castro, sí se encuentra el vídeo con las características que la rubia menciona.