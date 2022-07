La presentadora y actriz Mafer Pérez ha estado en boca de todos por diferentes motivos. Uno de ellos es porque ha sido cuestionada por su poco talento en el canto, también tuvo un enfrentamiento con Lazito de la farándula en la revista 'En contacto', de Ecuavisa porque según ella, el reportero la quiso hacer quedar como cachuda por las notas y comentarios que hizo y la polémica que armó.

Además, en las redes sociales aseguran que competirá por un puesto público en las próximas elecciones. Ella desmiente aquello.

“Tiene herramientas para hacer frente a las críticas”

“Mafer Pérez ha logrado, como marca posicionarse bien. Es un talento que no pasa desapercibido. Destaco de ella su fuerza para salir adelante. Es recursiva, de metas claras. Le gustaba la TV y llegó a esta siendo actriz. Se ha ganado su espacio. Aplaudo su esfuerzo constante. Quiere ser cantante y logrará cosechar frutos porque siembra a diario.

Con respecto a su vida sentimental le dije que todo parte porque no es muy claro el panorama para el público, pero Mafer es quien decide cómo llevar o exponer su vida privada. Es inteligente y herramientas no le faltarán para defenderse o hacer frente a las críticas. Ventajosamente también tiene un público masivo que la respalda y fortalece”, expresó el presentador Henry Bustamante.

“No canta y debe reconocerlo con humildad”

La presentadora Paola Maya dice que es evidente que el mayor talento de Mafer no es el canto “y como tal debe reconocerlo con humildad y más que atacarse por los comentarios de la gente debería tomárselo con humor y aprovechar la publicidad que ha tenido en estos días. Fiel ejemplo de esto es quien en vida fue Sharon, La Hechicera a la que le decían que no cantaba y no le importó.

Siguió haciendo lo suyo y triunfando con su música. Los amores y escándalos de Mafer son parte del espectáculo a los que ya debería estar acostumbrada porque desde que inició su carrera le han servido para darse a conocer”.

“Se la jugó y perdió”

Según el comentarista de espectáculos Stalyn Ramos “actrices o presentadoras que desean incursionar en el canto son muchas y no solo en Ecuador. Las dos grandes industrias del entretenimiento tienen claros ejemplos de que no siempre se logra el éxito siendo multifacético, Venezuela lo comprobó con Ruddy Rodríguez y Mariela Alcalá, no les dio la voz; y México con Érika Buenfil. Así que el caso de Mafer Pérez no es el único ni debería despertar tantas críticas.

Ella se la jugó y perdió y sirve de ejemplo para futuras generaciones pensar en tomar clases de respiración y solfeo. Si canta o no puso a Mafer en la palestra y la vitrinió nuevamente dando paso al enfrentamiento con Lazito de la farándula, una polémica que le sumó puntos, para después perderlos con el video de la supuesta infidelidad.

Lo que deja de lección no solo cuidarse de la nueva generación de reporteros y sus métodos para obtener notoriedad y noticias, sino también de si estás en lugares públicos deben portarse bien porque ojos que no ven, redes que lo cuentan todo”.