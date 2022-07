Luego del accidente de tránsito de Jorge Heredia del programa 'De casa en casa', de TC, el presentador debe usar un collarín por algunos días, porque la zona de su cuello resultó afectada.

Paola Farías: "Mi hermano lloró toda la noche por la noticia falsa de mi muerte" Leer más

El percance, en el cual chocaron cuatro carros, ocurrió mientras se dirigía al trabajo en el nuevo paso a desnivel que se encuentra entre La Joya y la avenida Narcisa de Jesús. Creyó que tenía bien colocado el cinturón de seguridad, pero no era así. “A esa hora en la mañana hay muchos vehículos. Uno se detuvo de manera inesperada, no sé si tuvo un daño mecánico. Adelante mío venía una camioneta que también paró, frené con fuerza y me fui hacia adelante”, narra el ex chico reality.

Debido al impacto, se golpeó las rodillas. Además el cinturón se aflojó y “mi cabeza se estrelló contra el parabrisas. Afortunadamente, por unas láminas que había puesto no se rompió. Pudo haberse echo pedazos en mi cara. Cuando me las ofrecieron luego de un intento de robo, lo pensé, no quería colocarlas, pero ahora estas láminas fueron las que evitaron un daño más grave. Me quedé como desorientado”, añade.

El parabrisas del carro se rompió. cortesía

El doctor Johnny Chica, quien atiende el caso, lo sometió a varios exámenes. Como parte de ellos, se tomó una radiografía en la zona lesionada.

“He sentido algo de dolor. El impacto recibido se lo conoce como el efecto latigazo, una lesión que se produce por un movimiento rápido y enérgico del cuello, hacia atrás y hacia adelante, y que es muy común en los accidentes de tránsito. Ya no soporto el collarín, le he pedido al médico que me lo quite. Tal vez lo mantenga por un par de días”, dice resignado. Ahora deberá hacer terapia física.

Jorge tiene su carro asegurado, así que cualquier daño será cubierto, pero la vida no se recupera. Su familia se preocupó mucho y su mamá (Rosita) ha estado con él. Sus compañeros del matinal también estaban preocupados.