Adriana Sánchez mantuvo un bajo perfil en Estados Unidos hasta hace poco pero, tras conocerse su separación de Esteban González, ha vuelto a dar de qué hablar. Ha manifestado su enojo a través de las redes sociales por las críticas que le han hecho, sobre todo porque la ven practicando ejercicios, modelando sus atuendos o bailando.

La Bomba se separa de Esteban González y le agradece el tiempo compartido Leer más

“Subí un reel y me sorprende la cantidad de curuchupas que cuestionan por qué bailo así, además dicen ‘si tú eres cristiana, vas a la iglesia, razón tenía fulanito que me dijo tal cosa de ti’, solo por un reel. Piensan que porque se enteraron de que me separé, todo lo relacionan y afirman que estoy celebrando, me separé hace rato y se enteraron cuando a mí me dio la gana.

Me cuestionan hasta el aire que respiro y todo lo relacionan con la religión. Su único cristianismo está basado en lo que vieron en mí o en la relación que yo tenía, no sé qué clase de religión tienen. Un cristiano de verdad, que cree en Dios, si siente que estoy mal, no me pone pendej... me regala una oración para que salgan los malos espíritus. Los comentarios son tan machistas, no me importa lo que opinen, sé mi verdad, sé qué pasó, sé cómo me siento, sé cómo está mi vida y es lo único que me importa. Esto es para los que no me conocen.

Y para los que sí me conocen y también están haciendo capturas, están en el chisme o cuento, solo viendo mis defectos, vayan a leer la Biblia, en lugar de ver mis redes y de verdad apliquen lo que predican, dejen de perder el tiempo y estar pendiente de la vida ajena, cuiden sus vidas. Vienen peores reels, les aviso”.

La Bomba y Marlon Acosta retoman su amistad tras muerte de Miguel Cedeño Leer más

Además, en un video que La Bomba publicó y en el cual aparece con sus hijos Marcelo y Ezequiel bailando expresa: “Primero soy buena madre, lo segundo, no es tu problema”. Junto hay un mensaje que dice: “A quien corresponda”.

Al ver todo esto nos viene a la memoria, Adriana del programa 'Vamos con todo', en el que se peleaba con todo el mundo, con su archienemiga Mafer Pérez o con Emilio Pinargote. Tiene razón cuando pide que cada quien se meta en su vida, pero ella debería alzarse de hombros y no hacer caso.