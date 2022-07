En 2016, Adriana Sánchez se casó con Esteban González, hijo del comunicador Eduardo González. Entonces ella era parte del programa 'Vamos con todo', de RTS. Los rumores de una posible separación de la pareja que tras su matrimonio se fue a vivir a Estados Unidos, cada vez tomaron más fuerza, sobre todo porque en las redes sociales no se la veía junta.

La llamada 'Bomba' publicó un mensaje en Instagram en el cual confirma su separación. "Debemos aprender que la meta no es encontrar la felicidad al final del camino, la felicidad la vives en cada minuto del proceso. Hay etapas que terminan y ciclos que hay que cerrar pero si tan solo nos dieran un minuto de felicidad en su momento, entonces valió la pena.

Estoy atravesando por etapas que solo manejaré de manera privada, por respeto a mi familia. Pido por favor mucho tino a la hora de especular y opinar sobre mi separación, ya que lo único importante es el bienestar de mis hijos, una relación puede terminarse, pero el lazo familiar nos unirá de por vida.

Eso lo valoro y aprecio mucho, pido respeto para las decisiones que hemos tomado como familia y la forma en la cual las trataremos, con la madurez que nos caracteriza.

El amor no muere solo se transforma y así permanecerá. No hay peleas, solo agradecimiento, cariño y mucho respeto para la persona que me dio grandes momentos".

Adriana tiene dos hijos, Marcelo (de la relación con Marcelo Delgado) y Ezequiel que procreó con Esteban. Cuando se casaron la recepción fue en el Bankers Club y el vestido de novia se lo confecció Karla González.