Dice una frase popular: “El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse”. La presentadora de noticias de Ecuavisa, Denisse Molina, vino a Guayaquil para reunirse con sus amigos, compañeros y familiares antes de su viaje a Asia, donde trabajará y vivirá con su esposo Alexandre Falconí y sus hijos, Amelia (8) y Bruno (4).

Aunque se instalará en Tailandia, donde reside su hermana, Mariela, se trasladará a India, Nepal y a otros países que necesiten su labor para capacitar a mujeres que han sido víctimas de la violencia y que se convertirán en voceras, “porque hay mucho machismo en ese continente”, dice.

Ella será parte de la Fundación Good Shepherd Asia. Durante 18 años ha laborado en la empresa televisiva. Desde hace 15 es parte de la franja noticiosa en la mañana, primero en Guayaquil y luego en la capital de la República.

Después de tantas despedidas, ¿seguramente existen sentimientos encontrados?

He llorado mucho durante estos días por dejar el país, mi familia, mi trabajo, mis amigos, pero con grandes expectativas. Extrañaré mucho a mis compañeros. Desde la semana pasada me he despedido, empecé en Quito, compartí con amigos en la casa de Teresa Arboleda en Guayaquil.

Pedí unos días de permiso para hacer trámites. Lo que más cuesta es despedirse de los padres (Julio y Mariana). Sé que él me irá a visitar, pero ella, no.

¿Por qué?

Mi mami le tiene fobia a los aviones por una mala experiencia que vivió en un viaje a China. Antes viajaba mucho. Desde entonces tiene problemas para volar, además, son muchas horas. Cuando va a Quito es debido a una circunstancia en particular, pero le cuesta. El año pasado, mi hermana la invitó a Tailandia, no hubo poder humano que la convenciera. No creo que yo regrese en un buen tiempo.

¿Cuánto es un buen tiempo?

Tal vez en un par de años porque cuando mis hijos o yo tengamos vacaciones quisiera conocer los alrededores. Es una gran oportunidad que debo aprovechar. Nos vamos todos, incluso me llevo a Frida, mi perrita, por la cual he tenido que hacer un montón de trámites.

Generalmente, las mujeres son las que siguen a los esposos cuando se dan estos cambios, en este caso es lo contrario.

(Risa) Mi esposo me apoya y me dijo que nos vayamos, nunca se opuso. Él es economista y hará una maestría en Gerencia Hospitalaria en Singapur. Tiene hospitales para problemas cardíacos en Ecuador.

Hace 11 años nos casamos, por ello me fui a vivir a Quito. Si le hubiese surgido la oportunidad a él, yo habría hecho lo mismo. Lo habría apoyado sin pensarlo dos veces.

Con Juan Carlos Aizprúa tiene buena química, es lo que se ve en las redes sociales y en el informativo...

No es necesario conocer a una persona durante mucho tiempo para tener una buena química, eso me pasó con Juan Carlos. Todavía no sé quién ocupará mi lugar, están buscando. Creo que deberían darle oportunidad a la misma gente del canal, hay reporteras que se están preparando para ser presentadoras. Quizá sea una de ellas. Me voy por la puerta grande y con el cariño de una familia.

Trabajaré hasta el 16 de agosto, viajaré el 17. No me iré antes porque Juan Carlos se ganó una beca con la Embajada de Estados Unidos y se irá a partir del viernes. Que no se quede un presentador principal considero que afectaría al informativo. Regresará el 8, alcanzaremos a despedirnos.

Su compañera Estéfani Espín cuando se cambió de la franja mañanera a 'Televistazo' de las 13:00 dijo que no extrañará las madrugadas. ¿Ese también será su caso?

Aunque no lo crean, me acostumbré a ese horario, me volví madrugadora. Me levanto a las cuatro de la mañana, sin necesidad de alarma. El cuerpo está adaptado.

En poco tiempo, en el canal han vivido muchas bajas...

Yo anuncié mi salida a Xavier Alvarado y a mis jefes antes de los fallecimientos de Alfredo Pinoargote y de Tania Tinoco. Nadie se imaginó lo que ocurriría. Me fui a Tailandia de vacaciones a fines de 2021 y en el colegio donde estudian mis sobrinos, ayudan a fundaciones de niños huérfanos y mujeres maltratadas. Yo estudié con Ismael Cala para ser conferencista, mi hermana me había pedido que dé una conferencia, pero los tiempos no cuadraban, debía regresar.

Me dio COVID-19 y tuve que quedarme más tiempo del previsto, así que pude dar la charla. Allá estaba una ejecutiva de la fundación, me hizo la oferta, no lo creía al principio. Me parece una gran experiencia, la vida es ahora y para adelante. El futuro es incierto. No quería arrepentirme. Dicen que nos arrepentimos de lo que no hacemos, no de lo que hacemos. No deseo que me pase eso.

Se irá por una larga temporada a una tierra muy lejana. ¿Cuántas maletas llevará?

Diez. Yo hice los trámites, mi esposo no sabe la cantidad. Se enterará cuando lea la nota (risas). Mi vida en diez maletas.

La comunicadora capacitará a mujeres violentadas en Asia. cortesía

¿Y qué llevará en ese equipaje?

Libros, me gusta el papel, leer en computadora no me agrada; además, seguiré activa en las redes sociales para mantener contacto con Ecuador, no quiero que se olviden de mí, por ello me llevo luces y equipos.

Lógicamente, ropa, sábanas... que no deseo comprar allá. Los niños se llevan ciertos juguetes y donaremos las prendas para el frío a una fundación de Quito porque no las necesitaremos. Por fortuna logré alquilar mi casa amoblada, fue un problema menos.

Tailandia es una tierra de serpientes, ¿cómo lidiará con ellas?

Le temo a las serpientes y en Tailandia hay muchas. Mi hermana ya identifica cuáles son las venenosas, en el cuarto de mi sobrino encontraron una gigante. Todo el tiempo y en cualquier lugar aparecen, es por la zona en la que está ubicada. Desde que se llega, entrenan a las personas para saber a qué centro de salud acudir en caso de una mordedura. Se las ve en las calles, se meten a las casas.

Generalmente, se asustan cuando escuchan pisadas, solo atacan si las molestas. Me preocupa la perrita, una mascota de mi hermana se murió porque una serpiente le mordió. No puedo dejarla en Ecuador, sería demasiado golpe para mis hijos.

¿Cómo viven los niños este cambio?

Piensan en su colegio, sus amigos, en la casa que dejan. Me preguntan qué tiempo vamos a estar allá. Sé que se adaptarán rápido. Tendrán su rutina, harán nuevas amistades, me preocupa que después no quieran volver. No ingresaré al trabajo de inmediato para poner orden en la casa. Llegamos el 18 de agosto y las clases se iniciarán el 22. Debieron hacer exámenes de ingreso.

Tuvieron una entrevista con el director. Bruno no entendía mucho, solo respondía ‘yes’, mientras que Amelia habla perfectamente inglés. Allá deberán estudiar con el niño tailandés, ruso, indio, me entusiasma que conozcan otro mundo, otras culturas.

¿A esta altura ya sabrá dónde vivirá?

Tenía vista una casa, pero no la alquilé porque debajo de la vivienda hay un nido de serpientes, por eso no se alquilaba. Hay que levantar todo y eso no me convenció. Prefiero estar allá para elegir a mi gusto, no por fotos o videos.

¿Se lleva bien con los platos exóticos?

La comida es deliciosa y picante. Hay mucho pulpo, pescados y cangrejos, no como los de acá. Trataré de cocinar platos ecuatorianos con los ingredientes que encuentre.

Siempre ha sido muy fashion para vestir, ¿ahora vestirá los atuendos tradicionales?

Cuando trabaje en territorio, es decir, en los sectores muy pobres, usaré jeans y camisetas, una especie de uniforme, llevaré algunas camisetas que digan Ecuador porque no conocen dónde está nuestro país.

¿El nivel de vida es más barato o más caro?

Mucho más barato que en Ecuador. Lo caro es la vivienda. La comida es mucho más económica. Una cuenta de 80 dólares en un restaurante en Ecuador, allá a lo mucho será de 25 o 30 dólares.

Deberá rendirle honores al excéntrico y cuestionado rey Maha Vajiralongkorn, a quien no se lo puede criticar porque quien lo haga corre el riesgo de ir preso

(Risas) Deberemos acostumbrarnos a venerarlo, porque allá él es sagrado. No puedo hablar mal porque no me permitirían ni el ingreso. Siempre suena el Himno Nacional en la calle, donde colocan parlantes y cuadros del monarca, hay que detenerse para venerarlo.

En una ocasión en un templo le pregunté por el rey a la guía turística, quise saber si era supermujeriego como se decía, me mandó a callar porque aquello es un pecado (risas). En todas partes le rinden honores.

Una imagen del rey de Tailandia. Archivo

La mujer vive sometida y con muchas limitaciones, ¿algo que seguramente le chocará y que se convertirá en parte de su labor como capacitadora?

Las mujeres están detrás del hombre, son muy sumisas, permiten la violencia, el maltrato, incluso a veces les queman partes del cuerpo. Lastimosamente, fueron criadas así, es algo cultural. Mi trabajo no será fácil. Choca que las mujeres sean humilladas, necesitan un empujón y que hagan respetar sus derechos.