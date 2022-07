Las actrices Érika Vélez y Laura Suárez y la cantante Pamela Cortés protagonizaron 'Mis primas', una serie de TC, escrita por Catharina Ledeboer, que además contó en el reparto con Roberto Manrique, Juan Carlos Román y Xavier Pimentel.

Ha llovido mucha agua bajo el puente porque tanto Érika como Pamela continuaron con sus respectivas carreras. Sin embargo, Laura, hija de Taty Interllige, debió enfrentar una dura enfermedad: esclerosis múltiple, una dolencia autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central).

Ella se fue a vivir a Argentina, donde reside con su pareja, Pepo Morales, y sus hijos Emilia y Santiago. Laura, muy recuperada de la enfermedad degenerativa, se encuentra en la ciudad. Se reencontró con ‘sus primas’, en un restaurante de Plaza Lagos.

“Nos conocíamos, pero fue la primera vez que trabajamos juntas. Ha sido muy emocionante para mí verla de nuevo y muy recuperada. Desde entonces no la veía. Honestamente, no sabía cómo estaba, si podía caminar o no o si podía hablar o no. Pero la sorpresa fue muy grande, los avances que ha tenido son enormes. Admiro la voluntad que tiene, es de hierro. Ha sido un proceso doloroso y costoso”, comentó Érika.

La actriz de 'Casi cuarentonas' añade que le llamó la atención la energía que tiene, “luce bella. Yo no quería preguntar por delicadeza con ella, pero me bastó verla. Pamela y yo nos sentimos muy emocionadas, fue un reencuentro maravilloso. Con 'Mis primas', las tres nos conectamos de manera especial en 2005. Recuerdo que Laura se embarazó, lo que era riesgoso para ella. Es una serie que no la ha visto la nueva generación, que se grabó en TC cuando estaba Estefanía Isaías”.

Pamela se contagió con la COVID-19. Por ello, debió hacerse los respectivos exámenes antes de su reencuentro con Laura.