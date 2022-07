Tras el fallecimiento de Miguel Cedeño se han dado algunos acercamientos. El primero: La Suka y el equipo del programa 'De boca en boca', incluido el productor Marlon Acosta y el expresentador Mauricio Altamirano, fumaron la pipa de la paz. Ya se llevan y ninguna de las partes quiere saber nada de conflictos.

Ahora Marlon volvió a mantener contacto con la expresentadora del desaparecido espacio 'Vamos con todo', de RTS, Adriana Sánchez, quien se comunicó con él apenas conoció la mala noticia.

Ellos siempre fueron muy amigos, pero surgieron diferencias entre el presentador de 'De boca en boca' Emilio Pinargote y La Bomba. Entonces vivía en Ecuador, pero en la actualidad reside con su familia en Estados Unidos. “Con Adriana nunca nos peleamos, simplemente nos distanciamos. El problema se dio porque ella se peleó con Emilio. Ambos eran mis amigos y comenzaron a atacarse entre programas.

Se molestó porque Emilio le respondía al aire y ella consideraba que yo no debía permitírselo. Él no le habría dicho nada si ella tampoco lo hubiera hecho, pero Adriana tiene su carácter. Se alejó y nos reencontramos cuando se casó con Esteban González. Me invitó al matrimonio porque me dijo que siempre imaginó que yo estuviera en ese gran momento”.

Pero el acercamiento no duró mucho porque se agudizaron los conflictos entre Emilio y ella. “Nunca más hablamos. Cuando la mamá, Gina, falleció con COVID-19, le escribí y me respondió. Fue algo breve, no volvimos a mantener contacto. Ambos nos dejamos llevar por el orgullo. Ahora que murió Miguel me escribió, sentí que Miguel intercedió porque mi amigo siempre me decía que lime asperezas con La Bomba, quien en su momento fue tan amiga mía, como él.

Le respondía que en algún momento. Adriana me contó que en la madrugada que Miguel falleció, se despertó y sintió como que alguien le decía que agarre el teléfono. Ahí fue cuando leyó lo ocurrido. Enseguida yo le vine a la mente. Conversamos y hemos tratado de que todo sea como antes”.