Durante la emisión del programa de TC 'Soy el mejor' del lunes 4 de julio, Kimberly Cedeño tuvo un accidente: se le aflojó la parte delantera del traje rojo que lucía y sus pechos quedaron totalmente al descubierto. Ese día se sintió muy avergonzada.

Ricardo Mórtola: "Soy mejor protagonista secundario, mi mamá se roba la pantalla" Leer más

EXPRESIONES se comunicó con Campanita, como la llaman. No quiere polémica ni hablar del tema. “No me siento orgullosa de lo que pasó, no me gusta, no me siento cómoda, es algo bochornoso, nadie está en mi lugar. Es mi forma de pensar. Como mujer deben entender y tomar mi posición.

Sé que es farándula, pero antes que nada hay que sensibilizarse. Como artista sé que puede pasar porque estoy en el oficio desde los seis años. El problema es la manera y dónde me pasó”, dijo de forma tajante.

Opiniones

Carla Sala. Archivo

Según la bailarina Carla Sala, “Kimberly es excelente en su trabajo, me solidarizo con ella en primer lugar porque lo ocurrido es muy penoso, ya que ella fue a mostrar su técnica al bailar. Este accidente se puede prevenir haciendo pruebas de vestuario. Si se sienten incómodas con el traje en la parte de sus senos, deben decirlo para hacer los respectivos cambios.

Luego deben ensayar con la prenda. Es importantísimo que las coreografías se ensayen con la ropa y los zapatos que se lucirán en la presentación. Yo así lo he hecho. A pesar de aquello, se pueden dar estas situaciones porque, durante el show, a veces se hacen movimientos más bruscos que en la prueba.

La parte delantera del traje se aflojó. cortesía

Si se dan los accidentes, lo mejor es subirse la blusa de tal manera que no sea notorio y continuar bailando, tratar de manejarlo de acuerdo con la capacidad de profesionalismo que se tenga. Me solidarizo con Kimberly, porque es penoso como mujer y artista.

Estaba preparada para lucir su coreografía. Lastimosamente, el puntaje puede bajar y todo su esfuerzo no se lo considera. De estas situaciones se aprende y se corrigen los errores que se dan en el camino”.

Sofía Caiche. Archivo

La actriz Sofía Caiche fue competidora del reality 'Soy el mejor'. Es conocida por su talento y por sus grandes pechos. Sobre el accidente de Campanita, opina: “En estos programas de baile pueden ocurrir cosas así. Es importante ensayar antes con la vestimenta, para darnos cuenta si nos queda apretado o flojo el traje. En el momento del show, por la adrenalina, no lo vemos.

Mis pechos me los embalo, así, literalmente. Me pongo un top de licra fuerte y encima me pongo otro sostén para que estén muy bien embalados. Cuando participé, me ponían de cabeza, de lado... Gracias a Dios nunca me ocurrió. En una ocasión, a Carmen Angulo en De casa en casa también se le salió media ‘chichi’ en un baile. No ensayan con el vestuario”.

A William Levy se lo involucra sentimentalmente con Guiomar Puerta Leer más

Para el bailarín Jimmy Mendoza, “lamentablemente pasan a menudo los accidentes en el escenario, así ensayes con vestuario. Son situaciones que no controlas. La palabra mismo lo dice: accidente, y no por eso dejas de ser menos profesional. A todos los bailarines nos ha pasado en alguna ocasión. De que es vergonzoso; lo es; antiprofesional no. Lo que hizo Kimberly es de profesionales, porque se mantuvo, ya que sabe que el show debe continuar”.