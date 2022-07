A William Levy se lo involucra sentimentalmente con Guiomar Puerta

La vida sentimental del actor William Levy sigue ocupando titulares en la prensa rosa y en los espacios de TV. Supuestamente se estaba dando una nueva oportunidad con su expareja, Elizabeth Gutiérrez, pero ahora han surgido rumores de que el cubano que estelarizó la moderna versión de 'Café con aroma de mujer', tiene un nuevo amor.

Se trataría de Guiomar Puerta, una actriz con la que comparte pantalla en la serie 'Montecristo', que se graba en España y está basada en una novela del autor Alejandro Dumas.

William se mete en la piel de Alejandro de Montecristo (antes Edmundo Dantés), un vengador justiciero, al margen de la sociedad y de la ley, que se enfrenta a los poderosos.

Mientras Guiomar interpreta a Alba Mondrago, la hija rebelde y apasionada que el enemigo del protagonista tuvo junto a la novia de juventud de Alejandro. En un hecho que entre los actores existe buena química. Sus seguidores opinan que él tiene libertad de rehacer su vida al igual que Elizabeth Gutiérrez.

El actor de 41 años está instalado en España y tiene casi dos décadas de carrera. Decidió abandonar México en 2013 para buscar nuevas oportunidades laborales en Hollywood. Su última telenovela fue 'La tempestad' y luego se trasladó a Estados Unidos. Un año antes concursó en 'Dancing with the stars', además participó en tres películas: 'The single moms club', 'Addicted' y 'Resident evil' y en la serie 'Star'.

Tuvo una mala racha económicamente en Estados Unidos, por ello quería trabajar de nuevo en México, pero le negaron oportunidades porque consideraron que era viejo para estelarizar.

En el caso de la española tras estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid e interpretación en diversas escuelas, en 2014 comenzó su carrera como actriz en 'Goenkale', la serie vasca más longeva de la televisión, una comedia en la cual encarna a Tania Ugarte.