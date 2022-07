Aunque tiene mucho parecido físico con la familia de su madre, Mariela Viteri, no faltan los que dicen que tiene más de su padre, Ricardo Mórtola. Cuando se conversa con Ricardo Mórtola Viteri (21) por momentos se siente que es con el fallecido arquitecto con el que se habla.

Es muy analítico a pesar de su juventud. Vive entre Ecuador y España, donde estudia Periodismo en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y mantiene el espacio de opinión política y deportiva 'Análisis' en radio Fuego, cuya propietaria es la presentadora y empresaria manabita. Nacido en Bahía de Caráquez, alto, mide 1, 85 metros y de ojos azules.

¿Por su apariencia parece que tuviera más edad?

(Risas) Así dicen.

¿Pero piensa como un joven de 21 o de más edad?

De más edad, hasta tengo costumbres y gustos musicales que son propios de otras épocas. Ahora estoy obsesionado con Elvis Presley, de quien pronto se estrenará su cinta protagonizada por Austin Butler.

Es decir que usted no es de los que ‘mueren’ por la música urbana...

Para nada, yo tengo aprecio por las palabras y esos temas no dicen nada, es pura pornografía, puro sexo. No perduran porque no contienen un mensaje, me encantan las canciones con historias. En esta cultura de fiesta que existe en la actualidad, no me encuentro, yo soy más de quedarme en casa.

Sus padres dieron ‘candela’ en su juventud. Seguramente usted la da en España cuando no lo ve su madre.

(Risas) Aclaro, me gustan las fiestas, pero una charla la disfruto más. Aunque cuando farreo, farreo. En Pamplona, donde estudio, la diversión es buena porque es una ciudad pequeña y segura.

¿Parece que usted habla tanto o más que su mamá?

Soy mejor protagonista secundario, ella se roba la pantalla, así es y así se la ama (risas). A mí me gusta cerrar el pico y escuchar, se aprende más quedándose callado.

¿Ha sido muy complicado ser su hijo?

Para nada, no me puedo quejar porque con el fruto del trabajo de mi madre he podido tener una adolescencia y una juventud despreocupada, lo que le agradeceré siempre. En lo referente a lo mediático, sí creo que me afectó en algo.

Cuando era niño mi mamá estaba en 'Simplemente Mariela', la avalancha de gente era increíble si iba a un mall o a un restaurante. A veces esa situación molestaba, pero comprendí que era el precio que se debía pagar. Todo lo que tengo lo consiguió a través de ese trabajo, así que no puedo ser ingrato.

Recuerdo que en 2014 cuando falleció mi padre, una reportera se me acercó en el velorio, la mandé a la punta de un cuerno. Mi mamá me llamó la atención, pero yo no me arrepiento. No era el momento para preguntas indiscretas. También depende de la capacidad de aguante (risas).

Con su madre, Mariela Viteri. cortesía

Cuando dice que usted ha tenido una vida despreocupada, ¿se refiere a lo económico?

Según las posibilidades de mi mamá, nunca me ha faltado nada. Aunque no quiero decir que me consentía en todo. El público la ve pura risa, pero era una madre dictatorial, lo que decía era ley, sus órdenes no eran negociables, todo se cumplía. Ahora lo valoro mucho, me encanta la crianza que me dio, me inculcó esfuerzo y disciplina.

¿Es un hijo celoso?

Mucho, no se imaginan los desplantes que les hice a los novios de mi mamá, ya no. Cuando era niño ella trabajaba más que ahora, de paso tener que compartir su tiempo con algún forastero era terrible.

¿Ahora cómo se lleva con el novio de Mariela?

Una mujer de la edad de ella, de más de 50 años, ya sabe lo que quiere. Ponerme de árbitro de sus relaciones, nunca me ha dejado bien parado. Con Raffaele Pontis me llevo bien, me cae bien. Tampoco puedo yo boicotearla, si él no pasa cierta línea no hay problema. Siempre estoy alerta. A Raffaele lo apruebo con cinco sobre diez.

En ocasiones, las redes sociales o la prensa rosa han sido lapidarias con ella.

(Risas) A veces mi mamá sube fotos impudorosas en las redes y leo lo que le comentan. Estoy convencido de que una figura pública está expuesta a aquello, porque no todo en la vida son elogios o alabanzas, parte del paquete es esa pequeña molestia.

Se define como un joven hogareño. Gerardo Menoscal

¿Qué llama impudorosas? A ella le encanta mostrar pechos, piernas... sin importarle su edad o el qué dirán.

Exacto y hemos hablado al respecto. Somos amigos, aunque no se pierden los roles de madre-hijo. Creo que a mi mamá le encanta sentirse más joven de lo que es, no es malo, depende cómo se maneje aquello. Tiene un cuerpo que lo ha trabajado y lo digo porque la veo matándose en el gimnasio. Lo puede mostrar, no tiene quién se lo impida, aunque es más curuchupa de lo que se piensa.

¿Se la imagina casada por tercera ocasión?

No sé. Ella es una mujer muy independiente, lo veo como complicado. Además siempre hemos sido los tres, mi mamá, mi hermana y yo, ver a otra persona en casa de manera permanente, me parecería raro.

¿Usted va y viene de España?

Todavía me falta un año y medio para terminar la universidad. Antes quería especializarme en periodismo deportivo, hasta que me picó el bicho de la política. Ahora soy más un comentarista o panelista, todavía no hago periodismo porque no soy el que busca la noticia o cuenta historias.

A Mariela nunca le interesó hacer política, aunque le han ofrecido algunos cargos...

A mis familiares maternos les encanta. Mi abuelo Leonardo Viteri fue ministro de Salud y mi tío Leonardo estuvo en la Asamblea. Mi mami no ha aceptado propuestas, pero en mi casa se habla de política todo el día. Cuando tuve que regresar a Ecuador por la pandemia, encerrados en casa, era de lo único que se hablaba. Entonces me agradó el tema.

En ocasiones, cuando habla parece que se estuviera conversando con su padre.

Puede ser. Tal vez porque a veces copio de manera inconsciente ciertos gestos de las personas que amo o admiro. Muchos dicen que las expresiones o movimientos de manos o corporales los he tomado de mi tío, Leonardo Viteri.

¿Le reclama algo a sus padres?

Nada. Me dieron todo, empezando por la vida.

¿Algo que le habría querido decir a su progenitor y no lo hizo?

Nunca viví con mi papá, pero me habría encantado decirle que todos los momentos que viví con él, los disfruté. Tras su fallecimiento esos momentos se volvieron más valiosos. Ese sentimiento de figura paterna nunca más lo tuve. De hecho, cuando estoy con mis tíos y abuelo me emociono. Siento mucho su ausencia. Yo tenía 13 años cuando murió.

¿Se quedó pendiente un viaje al Mundial de Fútbol en Brasil?

Íbamos a viajar el 2014 a Brasil. Ya estaba planeado. Él casi nunca nos daba regalos materiales, pero siempre nos llevaba a comer rico o nos llevaba de paseo. Haré una confesión: viajar con mi papá era más divertido que hacerlo con mi mamá (risas).

Su padre, Ricardo Mórtola. Archivo

¿Por qué?

Ella se estresa y además lleva un montón de ropa y maquillaje. Se levanta a las 8 de la mañana y salimos a pasear a las dos de la tarde. En cambio, mi padre nos hacía recorrer la ciudad a pie, nada de taxis. Era más turista y descomplicado. El viaje que más disfruté fue el que hicimos a Lima, Perú. Me encantó, la caminamos como si estuviéramos en Europa. Tuvo su encanto.

¿Se convertirá en el sucesor de Mariela en los medios de comunicación que maneja?

Sus dos hijos lo serán. Mi hermana vive en Europa, ella está en su etapa de libertad europea, hay que darle tiempo, ya volverá.

Se siente orgulloso de sus progenitores. Gerardo Menoscal

¿Qué heredó de sus padres?

Mi madre, como la figura pública que es, se lleva bien con todos, pero es muy de casa. Así soy yo. Mientras que de mi papá, heredé el gusto por la carne y las mujeres (suelta una carcajada).

¿Es decir que es galancillo? A su edad, un hombre tiene todas las hormonas alborotadas.

No lo niego, pero que me gusten no significa que sea un truhán o un fanfarrón. Todo con equilibrio. Soy un soltero completamente tradicional, no me gusta la promiscuidad. Mi tiempo, sentimientos e intimidad no se los ofrezco a cualquiera. Sí me interesa casarme y tener hijos en algún momento. No me interesan las relaciones de una noche. Eso muchos lo hacen solamente para jactarse.

¿Pero sí se cuida?

Por supuesto, para no tener hijos con la persona que no quiero. Y además por salud.

¿Cómo será Mariela como abuela?

Una abuela ‘chocha’. Por su trabajo no tuvo tiempo para estar con nosotros como quería, así que con sus nietos tendrá la revancha.

¿Cómo se visualiza usted a corto plazo?

Quiero afianzarme como comentarista político y deportivo en la radio. Trataré de refrescar la imagen de los medios de mi madre. Además, a mediano plazo quiero liberarla del peso empresarial para que tenga más tiempo frente a las cámaras. Ella tiene mucho potencial, mucho más que dar. Le sacaré hasta la última gota (risas). No es un personaje prehistórico de la TV.