Jomahira Ganchozo, manabita de nacimiento (Chone), tiene 32 años. La llaman La Víbora porque arroja mucho veneno cuando se trata de hacer un comentario farandulero, aunque afirma que a ese personaje ya lo ‘mató’. Volvió a ‘su escuela televisiva’, VitoTVO al programa 'Fuull Farándula' en el horario de las 22:00.

Antes de regresar estuvo en 'Viralizados' con Niurka Moncayo. Ahora también es parte de la telenovela de Ecuavisa, 'Compañía 593'. Más que presentadora es actriz, se preparó para ello en su tierra natal y con Oswaldo Segura.

¿Usted dio los primeros pasos con Santiago Castro?

Así es...

¿Por qué lo dice como tragando saliva?

(Risas) No es por nada malo. Después de algunos meses en 'Calientitos TV' me fui a VitoTVO. Me interesaba trabajar ahí para aprender mucho. Me retiré de ese canal porque surgió un problema con Yuleysi Coca, quien era una de las presentadoras en 'Fuull Farándula'. A ella no le gusta pelearse con nadie, mientras yo soy clara y frontal, digo lo que pienso. No me interesa tener amigos dentro del medio.

La diferencia se dio porque defendió a Eduardo Andrade. Al aire le dije que tenía que ser imparcial, que ahí no estaba la amiga de Eduardo, sino la presentadora. Tenía que ser objetiva. Eduardo me cae bien, pero se comentó que a él lo botaron de 'Combate Guatemala'. Cuando se apagaron las cámaras Yuleysi manifestó que no podía seguir trabajando así. Se quejó con Dieter Hoffmann y con el licenciado Vito Muñoz. Para evitar esas chiquilladas preferí retirarme. Llegué para hacer un personaje diferente. Esta es la tercera vez que trabajo en Vito TVO.

¿Cómo quedaron las relaciones con Santiago Castro, hay muchos que no lo pueden ver ni en pintura?

Lo quiero mucho, pero siempre dicen La Víbora de 'Calientitos TV', como si estuviera marcada como el ganado (risas). Además porque he estado en varios espacios creen que soy inestable, no es así. Simplemente si nos ofrecen aprender y más dinero nos vamos a donde nos convenga. No es ser desleal. Ahora como soy parte de la telenovela de Ecuavisa, no tengo horarios fijos. En VitoTVO me ayudan con aquello y a veces se graba el espacio. En 'Viralizados', el programa sale en vivo. No me gusta quedar mal con nadie.

¿Qué tan Víbora es usted?

Como personaje lo soy mucho, pero en la vida personal no lo soy tanto, pero si me tocan, soy peor y visceral.

¿Es decir que es bochinchera?

No soy relajosa como Jomahira, pero sí aclaro cualquier situación. Muchos creen que soy mala, pero no es así, no me conocen. Aunque como La Víbora del 1 al 10, soy un 12 (risas), rebaso límites. Yo no le digo a nadie prepago, en eso no me meto, pero si me inventan algo así, entonces les saco los trapos sucios. Es gente que trata de ensuciar a otros para sentirse limpios. El personaje de La Víbora lo ‘maté’ en 'Viralizados'.

Siempre la llamarán así porque no es fácil desprenderse de un personaje.

La ‘maté’ porque siempre argumentaban que me escudo en un personaje para dar mis comentarios. Ya no soy La Víbora, vuelvo como Jomahira.

Dice que ya no es La Víbora. Christian Vinueza // EXPRESO

La gente que comenta de farándula es preferible que no tenga ‘muertos en el armario’.

No hay que tener cola que nos pisen y mis errores los digo. Si mañana dicen que fui cachuda, no me preocupa porque lo sé y lo comenté en su momento. El padre de mi hija, Marco Nazareno, me puso los cachos. Aunque estuviera con él, sus actos no me definen. Mi niña Luna tiene 11 años.

Además de cachuda, ¿qué más le han dicho?

Tengo mal carácter, lo sé. Dicen que soy una HP, cuando lo quiero ser lo soy si me inventan una vida que no es la mía para defenderse y quedar como los chéveres.

¿Con quién no trabajaría?

Trabajaría hasta con mi peor enemigo. Me siento con la seguridad de pararme junto al que sea.

Los enemigos nunca faltan...

No sé si los tengo, hay gente que me tiene coraje y yo ni por enterada. Cada vez que alguien sube una foto conmigo, Lazito de la farándula llama y dice que para qué lo hacen, si soy una víbora. Yo no tengo problemas con él, si lo veo lo saludo. Su coraje es porque en un momento circuló un video íntimo de él, me causó risa un comentario que hizo.

¿Con quién trabajaría con mucho gusto?

En la farándula con Niurka Moncayo porque es muy profesional, con Soraya Guerrero o Santiago Castro. En lo actoral con Oswaldo Segura y Pamela Palacios.

¿Usted miente o inventa en sus informaciones?

No miento, investigo primero. No se vale mentirle al público. Cuando Pamela tuvo problemas con Troi Alvarado, me llamaron para preguntarme, pero no iba a decir lo que me ha contado como amiga. Haré mi comentario, aquello es diferente.

¿Le han ofrecido algún beneficio económico para sacar o filtrar información con la finalidad de perjudicar a terceros?

Nunca me lo han propuesto. Si me llega un video triple X de alguien no lo filtraría porque yo también soy mujer.

Apostó por la farándula sin saber mucho de ella porque su fuerte es la actuación.

Yo estudié actuación. Al inicio no entendía la farándula y todo me parecía bonito, ese fue un error, hay que ser directo y crítico. Luis Eduardo Jaramillo Ampuero, de 'Vamos con todo', me puso La Víbora. Ahora estoy actuando en 'Compañía 593', interpreto a Charito. Es un reto porque siempre le doy vida a mujeres sexis, en cambio en esta producción soy una cachifa, que hace reír. Probablemente en dos meses se estrenará la comedia.

¿Como actriz se queda o pasa de año?

Empecé en Manabí, hice algunos cursos. A Guayaquil llegué a los 14 años, era buena para el fútbol. Aquello me gustaba, jugué en las menores de Emelec. Un técnico me vio, le sorprendió que goleara al equipo de un colegio que tenía experiencia. Era una pulgita, verme en la cancha era un chiste. A mi mamá (Rita) nunca le gustó aquello, siempre quiso que sea actriz. Ella ya no está, falleció cuando yo tenía 17 años. Me da nostalgia haberme involucrado en la actuación luego de su muerte y no antes.

Con Oswaldo Segura estudié y trabajé en La Mueca, además hice campañas, videos con Don Day. Decidí escribir, me fui a Venezuela, donde estaba mi expareja. Aproveché para escribir una obra, había hecho algunos talleres. A mi regreso se la presenté a Andrés Garzón, quien ha sido un gran maestro, la leyó y le gustó. Presentamos 'Con mi ex no hay paraíso', la montamos en Guayaquil y Machala. También estuve en 'La panadería', 'El garañón del millón', 'Tres familias'.

Si soy buena actriz o no es algo que lo tienen que decir otros, pero Lucho Aguirre, Oswaldo Segura y Andrés Garzón siempre me han apoyado. En la farándula soy la mala y como actriz hago reír al público.

Sentimentalmente se la ha involucrado con algunos del medio...

Me da risa, hace poco me involucraron con Carlos José Matamoros, además con Carlos Lira, quien es un buen amigo. Me gustan los colágenos, los hombres jovencitos, los prefiero de 24 años a 29, más grande ya no.

Pero los hombres jovencitos a veces son un dolor de cabeza porque son inmaduros y quieren hasta que los mantengan.

Me llaman la atención los peladitos y que tengan un carácter tranquilo, no de fuerte temperamento como el mío, así los puedo dominar, aunque se dan sorpresas (risas). A mi expareja era chistoso dominarlo, porque yo soy la chiquita que mandaba al grandote, un negro de casi dos metros.

Cuando lo conocí ganaba como 300 dólares, lo ayudaba porque había recibido una herencia de mi madre, pero no lo mantenía. Luego mejoró su sueldo. Ahora él vive en Estados Unidos. No quiero ni estoy para mantener a nadie. Después que me separé, hace casi dos años, no he tenido pareja. Carlos es colágeno, pero no ha existido nada entre los dos.

Los 'pelados' también son muy infieles...

Si me encuentro con un colágeno, prefiero que sea maduro en pensamiento. No lo estoy buscando, no tengo tiempo. Los colágenos tienen toda la energía. Las manabas somos calientes, tenemos ese fuego interno, yo me considero muy caliente, del 1 al 10, siento que soy 20 (suelta una carcajada). Tampoco porque tenga calentura me llevo a un hombre a la cama, para aquello hay que pasar por un proceso de conocerse, algo más lento.

Los colágenos, como usted los llama, no esperan mucho y quieren ir directo al grano.

Es verdad, no quieren pasar tiempo, pero si se aburren que se vayan.