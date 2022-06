El primero de junio, Guayaquil se levantó con la triste noticia de la muerte del comunicador Hugo Gavilánez, de RTS, debido a un cáncer de páncreas. Este mismo mes, el martes 28 en la madrugada en el hospital de Solca, el presentador del programa de farándula 'De boca en boca' Miguel Ángel Cedeño Carreño (35) dejó de existir a causa de un cáncer linfático (linfoma de Hodgkin) que se complicó. A pesar de lo vivido, nunca perdió la alegría y la esperanza de curarse y volver al trabajo.

Los compañeros de TC, Mayra Montaño y El Gitano, de 'El despertar', Gustavo Navarro, María Fernanda Perrone, Gisella Bayona y Rocío Cedeño, de 'Entre ellas', vistiendo de luto lamentaron su inesperada partida.

La tía Rochi, como llaman a Rocío, llorando dijo: “Estamos consternados, con el corazón roto, es imposible encontrar las palabras para expresar lo que sentimos. Miguelito, te nos fuiste, sinceramente yo no esperaba esto. Estoy con una serie de emociones que pasan por mi corazón, lo único que atino a decir es: Miguelito, gracias. Seré siempre tu tía, como me llamabas. Mi niño, te me fuiste. Lo entregaste todo, no guardaste nada. Te amamos y siempre te recordaremos. Vuela bien alto, mi precioso”.

La revista mañanera 'De casa en casa' le rindió un homenaje al fallecido comunicador con Jasú Montero, Mariaca, Úrsula Strenge, Pancho Molestina, Jorge Heredia y Michela Pincay. Ellas, sobre todo Michela, Jasú y la invitada Rocío Cedeño no se aguantaron las lágrimas. Rocío confesó que él le había dicho que no se sentía bien y padecía de dolor, producto de su enfermedad.

Se recordó su trayectoria televisiva y además que fue colaborador de la organización Miss Ecuador. Quería ser como el famoso presentador Raúl ‘El Gordo’ de Molina, es decir traspasar fronteras. Fue gran admirador de Marián Sabaté, al punto de que se tatuó el rostro de la rubia presentadora. Luego ese espacio lo ocupó Mariela Viteri, quien se convirtió en una de sus amigas.

La Cerecita, como lo llamaban la prensa y sus compañeros, fue diagnosticado con un cáncer linfático en diciembre de 2021, luego de un viaje a Miami. Incluso el 2022 lo recibió en Solca.

Fue la tarde del 21 de enero del 2022 cuando Miguel publicó una larga y sentida carta en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de cada uno de sus amigos y seguidores tras conocer su enfermedad. “Cuando mi doctor me dijo: ‘Miguel, tienes cáncer’, pasaron muchas cosas por mi mente. Primero mi mamá que estaba a mi lado jamás soltó mi mano. Luego mi hermana (María Belén), familia y mis amigos, mis seguidores bellos y tú que estás leyendo esto. Me dije: ‘¿Será una pesadilla? No puede ser verdad!’”, contaba. Además anunció que perdió su cabello, pero que le gustaba cómo se veía.

Fue fundador de 'De boca en boca', junto con Emilio Pinargote, Silvana Torres y Lissette Cedeño. Se alejó momentáneamente de la pantalla, pero no tardó en regresar con el segmento ‘Guerreros de vida’, en el que se cuentan historias de personas que padecen la misma enfermedad.

Logró estar en los Premios Grammy y en los Platino de Cine Iberoamericano y entrevistar a Thalía, Maluma, Gloria Trevi, entre otros famosos.

Cuando volvió al espacio por el aniversario comentó a EXPRESIONES: “Regresar a mi estudio y sentir la adrenalina fue hermoso. Me apasiona lo que hago. Empezaré las radioterapias. Entiendo que no son invasivas, se aplicarán para eliminar el 20 por ciento de los residuos del tumor. Todavía tengo anemia, debo recuperarme de aquello. Luego retornaré para siempre”.

En la última entrevista que concedió a este suplemento manifestó: “Cuando me confirmaron la enfermedad lo primero que pensé fue en el trabajo, siempre he sido adicto a este. No tenía horarios, por ello he descuidado a mi familia. Pensé en el tiempo que iba a estar alejado de la TV”.

Añadió que le preguntaba a su madre si se iba a morir. “Le decía que si eso pasaba quería que hablaran con el productor Marlon Acosta para que hicieran mi telenovela, como la de Sharon. Ella me respondía que no me iba a pasar nada. Siempre me ha dado mucha fortaleza”.

“Teníamos tanta fe, tanta esperanza de tu recuperación, pero Dios no lo quiso así y Él obra de formas misteriosas y a veces incomprensibles. No puedo imaginar el dolor de tus familiares. Si a mí se me desgarra el alma, ¿cómo deben estar ellos? Se nos fue un grande de la TV, mi hijito televisivo, fue un placer en tus inicios ayudar a moldear tanto talento, cogerte un bebé en GamaTV y verte llegar a ser un grande en TC”, fueron las emotivas palabras de Marián Sabaté.

Uno de los mejores amigos de Miguel Cedeño, Mauricio Altamirano, adelantó su regreso de Estados Unidos programado para agosto. “Debía darle el adiós. El viernes me pidió que le compre una muñeca Barbie, edición Laverne Cox, la defensora de los derechos de la comunidad transexual, pero ya no podré entregársela. Teníamos planeado ir a la gruta de la Virgen Purísima de Macas, que es milagrosa, en busca de un milagro, pero Dios tuvo otros planes y debemos resignarnos”.

Visiblemente afectado, añadió. “Jamás pensé llorar así y sentir que se me acaba el aire. Nunca imaginé tener que dedicarte estas palabras, contaba con volver a abrazarte. Quiero pensar que es una pesadilla y que despertaré, llamaré y estarás ahí del otro lado del teléfono, malhumorado por la hora... Nunca olvidaré cómo te conocí, un jovencito nervioso, practicante en la organización Miss Ecuador en Gamavisión, con muchos sueños, que se emocionó por mi foto junto a Paloma Fiuza en mi perfil y me dijo: ‘Algún día vamos a trabajar juntos’. Y ese sueño se cumplió.

Eras ese hermano que me dio la televisión, ese divo hermoso que me gustaba engreír, ese compañero inolvidable; contigo aprendí a reírme de mí mismo, a no ser acartonado en la pantalla, a sentirme libre, porque sabía que estabas tú para sostener mi mano. Te escucho decirme que deje el drama: ‘Ya, Cuy para, la gente qué va a pensar’”.

Mauricio prefiere recordarlo alegre, “rellenito de amor, apurado, intenso por las notas para el programa, corriendo por los pasillos rumbo al camerino, hablando solito frente al espejo, practicando lo que dirás al aire, ‘¡¡¡Queeeee retumbe la polémicaaaaaaa!!!’, ‘¡¡¡Deeee infartooooo!!!’. Te imagino vestido de blanco, con un terno súper fashion, unos zapatos bacansísimos y con unas alas bellas porque eres un angelito, como tu nombre, Miguel Ángel”.

Érika Vélez se emocionó en las redes sociales. Además se manifestaron con emotivas palabras Eduardo Andrade, Priscilla Tomalá, Dora West, Gaby Díaz, María Fernanda Pérez, Alejandra Paredes, Carla Sala, Ana Buljubasich, Denisse Molina, Luisa Delgadillo, Carlos Víctor Morales, Ana Paula, Carolina Aguirre, Gineth Moreno, Carlos Luis Andrade, María del Mar Proaño, María José Flores, Samantha Grey, entre otros, y en espacios como 'En contacto'. Ayer el show de Nathalie Carvajal en Ecuavisa fue dedicado a Miguel.

Sus restos son velados en la sala 3 de la Junta de Beneficencia del Cementerio General. El miércoles 29 está previsto su sepelio.