El presentador de 'De boca en boca', Miguel Cedeño (35) falleció en la madrugada del martes 28 de junio en el hospital de Solca. Así lo confirmó el productor del espacio de TC, Marlon Acosta, quien no paraba de llorar por la pérdida de su gran amigo.

"La última vez que Miguel estuvo en el programa fue para el séptimo aniversario. Recuerdo que era viernes 3 de julio, al siguiente martes ingresó a Solca para someterse a un tratamiento de radioterapias, luego de las quimioterapias, nunca salió".

Miguel Cedeño: "He decretado que estaré sano" Leer más

La Cerecita, como lo llamaba la prensa y sus compañeros, fue diagnosticado con un cáncer linfático a fines del 2021. "Se le presentó una fiebre, al parecer tenía una infección. Su cuadro se fue complicando, el tumor le creció de nuevo, se le bajaron las defensas. Un día estaba bien, otro mal, sus riñones se deterioraron y sus pulmones se llenaron de agua. Su madre me llamó, ingresó a UCI y ya no reaccionó. La enfermedad regresó con más fuerza", expresó Marlon, quien lo acompañó hasta el último momento.

Miguel fue fundador de 'De boca en boca' junto con Emilio Pinargote, Silvana Torres y Lissette Cedeño. En enero del 2022 se dio a conocer su padecimiento. Se alejó momentáneamente de la pantalla, pero no tardó en volver con el segmento 'Guerreros de vida', en el cual se cuentan historias de personas que padecen la misma dolencia.

Cuando volvió al espacio por el aniversario comentó a EXPRESIONES “regresar a mi estudio, sentir la adrenalina fue hermoso. Me apasiona lo que hago. Empezaré las radioterapias, entiendo que no son invasivas, se aplicarán para eliminar el 20 por ciento de los residuos del tumor, todavía tengo anemia, debo recuperarme de aquello. Luego retornaré para siempre”. Lastimosamente no lo pudo hacer.