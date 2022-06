Miguel Cedeño era gran amigo de Mariela Viteri. En más de una oportunidad, el presentador del espacio 'De boca en boca', de TC, entrevistó a la también empresaria. Así nació esa gran amistad, incluso él trabajó en radio Fuego, de propiedad de ella, en el espacio 'Arde la mañana' junto a Priscilla Tomalá.

Cada año en su casa, Mariela organizaba una reunión en diciembre para celebrar las fiestas. Por la pandemia esos encuentros se habían suspendido y se retomaron en 2022.

"Siempre ansiábamos vernos y teníamos uno y mil pretextos. Ese día habíamos hecho comida especial para él ya que no podía utilizar su manito derecha por un procedimiento al extraer un ganglio, por eso ningún alimento era de cortar , todo era suave sin mucha sal y sin grasa. Chirlette se esmeró en cocinar diferente por ese motivo sin saberlo, la última reunión. Había puré de papa, carne estofada cortada y una ensaladita", cuenta Mariela muy impactada con la noticia de su fallecimiento en la madrugada del martes 28 de junio debido al cáncer linfático que padecía.

Ella añadió al recordar esa emotiva reunión: "Estábamos preocupados de que todo estuviera bien. Yo solo me daba cuenta si él comía. No podía tomar licor y dijo: "una copa no me va a hacer daño", se alcanzó a beber la mitad y con recelo. Ya no tenía pelitos en su cabeza y estaba con su gorra, igual nos tomamos mil fotos y posamos riéndonos con la cabeza para atrás, a mi estilo como Miguel decía. Hoy me di cuenta que ya no lo volveré a ver. No habrá cena de Navidad o tal vez en su homenaje nunca la dejaremos de hacer.

Él me llegó al alma, en nosotros nació una amistad que pocas veces existe entre colegas. Lo extrañaré. Hoy (28) celebro la vida de mi hija porque es su cumpleaños y mi gordo Miguel pasó a una nueva vida. Miguel muere el día que Marielita cumpleaños".