El peruano Diego Bertie (54) era encantador, así lo recordamos cuando lo conocimos en Colombia grabando 'Mi ex', telenovela con Ruddy Rodríguez. Pintero, delgado y cordial. Ya lo habíamos visto en pantalla, porque en Ecuador hubo un boom de producciones peruanas. El desaparecido Canal Uno presentó algunos dramatizados como 'La noche', en el que participó con su gran amigo Christian Meier.

Llegaron al país 'Leonela, Muriendo de amor' y 'Cosas del amor', luego 'Amantes de luna llena', 'Cazando a un millonario' y 'Decisiones'. Su trayectoria era extensa. Actualmente, se dedicaba principalmente a la música, con presentaciones en vivo.

El reconocido actor falleció tras caer del piso 14 de su edificio en Miraflores en la madrugada del viernes en Lima, lo confirmó el comandante Mario Cassaretto. Sin embargo, los especialistas solo lograron movilizarlo a una ambulancia, donde murió camino al hospital Casimiro Ulloa.

“Es una lamentable noticia, se ha encontrado a la persona de Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Ha sido trasladado donde ha llegado en calidad de cadáver”.

Hasta el momento, la Policía está desarrollando las investigaciones necesarias, por lo cual se desconoce si se trataría de un accidente, homicidio o si el actor decidió atentar contra su vida.

El galán peruano brindó sus últimas declaraciones al canal ATV, donde comentó sobre la polémica por la película de Disney, 'Lightyear'. “A mi hija le dije, desde los seis años: ‘Amor mío, soy gay’, y aunque fue duro para ella, lo entendió, qué difícil es amar, yo creo que en general es complicado amar bien”.

Recientemente habló abiertamente de su homosexualidad en el espacio de Magaly Medina, 'Magaly TV, la firme'. “Sí, tuvimos una relación corta (con Jaime Bayly). No fue relevante”, dijo. Y aclaró que no le guardaba rencor al presentador por haber revelado detalles de su vida íntima en uno de sus libros. “Si hay alguien que salió del clóset y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto, fui yo, no él”.

El intérprete reveló que, pese a no haber hablado públicamente de este tema en el pasado, siempre ha disfrutado de su sexualidad. Sumado a ello, mencionó que su familia y sus amigos sabían que era gay.

Aunque dice que su relación con el escritor no fue importante, los hechos que se suscitaron tras la ruptura sí fueron muy significativos para su vida y su familia. Explicó que Bayly le arrebató la oportunidad de hablar sobre su orientación sexual cuando y como él hubiera querido. “Me hizo mucho daño”.

Diego Bertie acababa de dar positivo a COVID-19, por lo que canceló sus presentaciones en La Estación de Barranco, en Perú. El mánager contó que el cantante estaba produciendo un nuevo disco, tras anunciar su relanzamiento musical.

Reacciones

“Diego, así te voy a recordar siempre, con tu sonrisa cálida, con tu caballerosidad, tu don de gentes, tuve el honor y placer de conocerte, de trabajar contigo en dos grandes producciones 'Amantes de luna llena' y 'La ex'. Eres y serás siempre el mejor compañero de trabajo que una actriz pueda tener en su carrera, un gran profesional. Amigo, nos quedamos con las ganas de seguir conversando y compartiendo, tu paso por esta vida deja una gran huella, vuela alto amigo, que hoy el cielo se viste de arte”.

Ruddy Rodríguez, actriz venezolana

“De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto, Diego. Contigo no existe final, solo un largo camino que andar”.

Christian Meier, actor peruano

“Contigo empecé mi carrera, compartimos tantas veces escena y escenario… nos vimos crecer y creer una y otra vez. Vuela alto y descansa en paz, mi querido Diego”.

Mónica Sánchez, actriz peruana

“Tuve el gusto de trabajar con él en 'Eva del Edén' en Lima. Diego era el protagonista y compartí escenas. Era muy agradable, comprometido con su trabajo. Tenía buen humor. No puedo creer su partida. Por mi familia sé que su padre y hermana se suicidaron. Me parece terrible. Al final explotó más el canto, tal vez porque a cierta edad escasean los trabajos”.

Prisca Bustamante, actriz peruana-ecuatoriana