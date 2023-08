Es uno de los personajes de farándula más polémicos. La ex chica reality Mayra Jesús Jaime (31) no se muerde la lengua cuando tiene que emitir un comentario. “Me pusieron Jesús por lo santa que soy”, dice soltando un carcajada y añade: “Mi mamá (Patricia) cuenta que casi me muero cuando nací y me entregó a Dios”. Se considera una mujer trabajadora y que no se deja de nadie.

Andrea Báez: "Vieron mi trabajo, mi perfil y apostaron por mí" Leer más

Tiene un hijo, Mathías Israel, fruto de su relación con David Naula, quien es padre de otro niño, David Agustín. “A veces creen que soy la mamá de un hermano por parte de padre de tres años que nació en cuarentena. A estas alturas se le ocurrió tener un hijo a mi papá (Alberto)”.

Fue presentadora del espacio 'Agárrate' de Telepremier. Aunque ha hecho farándula, con lo que realmente se identifica es con la actuación. Estudió en el ITV, hizo de extra en algunas producciones y además estuvo en la telenovela 'Kandela' a los 17 años. “Pensé que iba a irme a Hollywood, pero no me fui”, comenta entre risas.

Mayra no ha tenido una vida fácil. Su padre fue alcohólico y ahora está en rehabilitación. Desde pequeña acudió con su familia a las charlas de alcohólicos anónimos. “Aquello me ayudó, no tomo porque siempre pensé que si caía en esa enfermedad no iba a poder progresar y trabajar en la TV, lo que era mi sueño.

En el hogar que crecí, ya sea para bien o para mal, los errores de mis padres me enseñaron mucho. Siempre tuve los pies puestos en la tierra, incluso cuando estuve en 'Calle 7'”. Ahora está en el reality online 'Guerreros de la Fucsia'.

Mientras se conversa con usted, se nota que está a la defensiva. ¿Por qué?

Siempre lo estoy. No me gusta que me vean la cara. Nunca se sabe cómo reaccionará la gente. Prefiero que digan que soy idiota y peleona para que no se me carguen. Peleona lo soy, pero cuando me buscan. De lo contrario soy súper relajada.

Muy en el fondo será relajada, aquello nadie se lo cree...

Me tienen que conocer. Mis amigos saben que soy así. En la farándula solo me ven como la polémica. En el reality ('Calle 7') explotaba porque creaban situaciones para generar contenido. En la farándula doy mi punto de vista; si no están de acuerdo y se enojan, entonces ahí es cuando se genera el conflicto. No mentiré solo para que se sientan bien.

Renata Salem, nueva chica 'En corto' Leer más

¿Qué la pone tan a la defensiva?

Hasta manejando lo estoy, pero si estoy en la fila de un banco y necesita alguien que le ceda el puesto por una determinada razón, no tengo problema en hacerlo. Pero si se portan de manera arbitraria, entonces me enojo. No me importa que digan que soy brava o loca.

Al escucharla hablar la imagino armando relajo con sus vecinas en el barrio.

(Risas) En mi barrio ni me ven. Sin embargo, el otro día en los exteriores de mi casa robaron. Un vaguito de los que nunca faltan me lo contó, entonces me puse histérica. Ahí sí creo que todos me escucharon. El vaguito me dijo que el ladrón no era del barrio, sino de otro lado y que no me ponga así, que no me altere. No demostré miedo. Si lo hacía, al día siguiente me robaban a mí.

¿Muchos consideran que usted es vulgar?

Me molesta que digan eso porque vulgar es una persona que dice malas palabras, insulta a todo el mundo. Tampoco me ando desnudando o aparezco en situaciones obscenas. Soy una persona que habla enérgicamente, con un tono y volumen de voz diferentes. Aquello no me convierte en una persona vulgar.

Niurca Moncayo: "He doblado rodillas para rogar por la recuperación de mi hija" Leer más

¿Tiene un vocabulario florido?

Soy mal hablada, pero con mis amigos, cuando tengo confianza con alguien. Creen que soy vulgar porque discuto o me enojo.

Salió del programa 'Agárrate' porque aceptó una invitación de 'Los Hackers de la farándula' de Ecuavisa.

Les molestó que fuera a 'Los Hackers'. Mi familia dice que necesitaban un ‘pato’. Aunque ya recibí una llamada para que regrese a 'Agárrate'. También recibí una oferta de 'Calientitos TV'.

Dicen que es mejor malo conocido que bueno por conocer.

Cierto, pero me apuñalaron por la espalda. Ellos dicen que lo mío fue una traición. El gerente, Andrés Villalva, asegura que él nunca me hubiera despedido, que el accionista principal del canal fue el que pidió mi cabeza.

Consideran que cometí traición, porque acudí a pesar del ‘pito’ que se armó con ese canal por los comentarios que hice sobre Alejandra Jaramillo tras la muerte de Efraín Ruales hace casi tres años. Dije que le dieron por el muertito un premio como mejor actriz, participó en Sí se puede. Entonces tuve a todo el público en mi contra.

En el canal donde La Caramelo laboró la han endiosado...

Hasta hace poco no podía decir nada sobre ella, enseguida me atacaban. De alguna manera ir a 'Los Hackers' fue apagar esa llama para que los ánimos se calmen. Es una mujer guapa, que sabe venderse, pero quiere proyectar siempre una imagen de santa, creen que es la viuda de Ecuador. Uno de los ‘pitos’ fue por decir que ella iba a rehacer su vida. Y lo está haciendo. Nadie se muere de amor. Por la forma en la que yo hablo se cree que soy mala, no es así.

Alejandro Kenig confesó haber tenido relaciones con las amigas de su madre Leer más

Si se aleja de la farándula, ¿tomará el camino de la actuación?

Lo que realmente me gusta es la actuación, pero demanda mucho tiempo. No me quiero perder los primeros años de vida de mi hijo. Apenas tiene un año y diez meses de nacido. Prefiero la farándula, aunque me traiga ‘pitos’. A Santiago Castro, de 'Calientitos TV', le agradecí. Las grabaciones son muy lejos de donde vivo, el tráfico es terrible a determinadas horas. Hay que considerar todo.

En 'Agárrate' están El Cuy, Tábata Gálvez y Mafer Pérez, quien ha sido criticada porque no se quiere pelear con nadie.

Mafer es mi amiga, la conozco y sé que no le agrada la polémica, prefiere suavizar todo o sonreírles a todos. Aquello no quiere decir que no tenga un pensamiento enérgico ante alguna determinada situación. He visto que la han criticado mucho. Farandulero Luis la cuestiona y me manda sus comentarios, pero no le respondo. Si la tienen ahí es porque genera, les vende.

Prefiere actuar. Cortesía

¿Con quién haría un programa de farándula?

Me gustaba el trío Carolina Jaume, Tábata Gálvez y yo en 'Agárrate'. Carolina se quería apoderar de la cámara y lucirse, no me importaba. Soy relajada en eso. La única vez que le dije que me deje hablar es porque defendió a La Suka.

Estaba en un espacio de farándula y debía ser imparcial, no todos los días puede defender o endiosar a la amiga. Sé trabajar en equipo. No me ofendo fácilmente, Carolina le decía a mi marido que tiene ‘color humilde’ o me decía a mí que mi marido estaba rico.

Todos no tienen ese aguante.

Muchos pensarán que me daré de puñete con ella por lo que expresa, no es así.

Carolina Jaume le dijo a su amiga y compañera Dora West que tiene ‘colorcito humilde’. Aquello estuvo de más y muchos televidentes también se ofendieron.

Ella es así. En el canal lo saben, deben saber a lo que se exponen. En Telepremier, cuando se le pasaba la mano, Andrés pedía que la callen, se la cortaba por lo sano. Pero ellos la llevaron.

El gerente de producción de TC, Cheo Navarrete, dijo que la imagen de Dora West se ensuciaba en 'Los Hackers'.

Cada quien está donde quiere estar, no la pueden obligar. Ella ya hizo farándula, pero siempre está la opción de decir que no.

¿Por qué cree que Soraya Guerrero se marchó de 'Calientitos TV'? La versión que dio de que trabajará con su pareja no se la creen.

Sé que hay algo más. Escuché que no tenía buena relación con Santiago Castro. Creo que sintió el poco respaldo que le dio cuando hicieron el casting para 'Los Hackers'. Cuando a Aura Arce la invitaron le dio mucho apoyo, con Soraya no fue así. Según lo que escuché, Aura es más manejable.

Soraya mantiene su postura y no se deja influenciar por nadie. Además no hay buenas relaciones entre todos. Santiago y Reynaldo Vásquez no se llevan. A Soraya no le importa, Aura es amiga de Santiago. Es incómoda la situación. De aquello me di cuenta cuando estuve invitada al programa.

¿Considera que tiene enemigos?

No creo que nadie se merece que le dé importancia. Hay personas con las que no trabajaría, como Alejandra Sánchez (La Suka) y la Carvajal (Nathalie). Me enoja que por atacarme inventen o escarben en el pasado. Todos tenemos uno. Hasta para hacer farándula hay que jugar limpio.

Usted no se ha casado con David Naula. ¿Es un sueño por cumplir?

Mantenemos una relación linda y estable, existe buena comunicación entre nosotros. Casarnos es una decisión que él tiene que tomar. Me ha preguntado muchas veces que por qué yo no le pido matrimonio. David ya estuvo casado en Estados Unidos, lo hizo por papeles para arreglar su situación. Ahora también lo podría hacer. No puedo presionarlo, eso nace.

Es pareja de David Naula. Cortesía

Ahora él es imagen del espacio municipal 'Guayaqlick'.

Trabaja para Rompekbezas de Catrina Tala. Creo que tiene mucho potencial, sé que llegará lejos, como un Carlos Luis Andrade o Eduardo Andrade. Ojalá Dios pronto le dé la oportunidad.

Llamó la atención que usted tenga una mánager...

Hace mucho tiempo yo quería trabajar con Ángela Arcilla. Le gusta mi perfil a pesar de que estoy metida en la polémica. En mis redes sociales no subo nada de polémica, mi vida es así, soy relajada. Estoy pendiente de mi familia.