En las redes sociales, Alejandro Kenig, hijo de la presentadora Marián Sabaté, confesó muy suelto de huesos: “Me he comido a algunas amigas de mi mamá, eso muy poca gente lo sabe, solo lo sabe el círculo familiar. Perdí mi virginidad a los 16 años”.

La Suka: No fue invitada al baby shower de Silvana Torres Leer más

Además, manifestó que en su vida artística, por confiar en las personas, “perdió casi todas sus canciones, debí comenzar desde cero”. Alejandro no tiene pelos en la lengua, cuando habla no se mide.

Ahora lo que muchos se preguntan es si revelará nombres. Seguramente, a las involucradas no les agradará que salgan a la luz intimidades. Tal vez en ese grupo alguna sea casada.

Rosanna Queirolo se recupera tras operación

Rosanna Queirolo. Redes sociales

Cuando se conoció que la expresentadora y empresaria Rosanna Queirolo iba a ser operada de la cadera izquierda en Estados Unidos, debido a que se le presentó artrosis en esta zona y le producía mucho dolor, sus seguidores se sorprendieron porque ella siempre practicó deporte y su alimentación es muy sana. Fue intervenida en abril. Ha corrido mucha agua bajo el puente.

Gabriela Pazmiño festeja sus 48 años y la salud de su hija Leer más

“No lo puedo creer que ya estoy trotando, me sentí como que estaba rompiendo huevos, pero es normal que me sienta rara luego de una cirugía tan compleja. Al principio, sentí miedo y estaba muy insegura. Seguí al pie de la letra las recomendaciones de la terapeuta física, además me dijo que por ahora trote sobre el césped. Si estás en rehabilitación no te saltes pasos, antes de trotar hay mucha terapia de movilidad, estabilidad y fuerza en la que sigo trabajando a diario. Quiero animarles a que no se queden sentados si les duele algo o si tienen una lesión que les impide moverse como antes.

Sigan las indicaciones del médico o coach y nunca deben dejar el ejercicio o la rehabilitación. Como siempre lo digo, las terapias funcionan, pero hay que tener paciencia porque toma tiempo y solo resultan efectivas si las haces a largo plazo. Solo tenemos una vida y creo que todos queremos llegar a viejitos sintiéndonos muy bien, sanos y felices”. Rosanna, además de la dolencia que se le presentó, se cayó de un caballo hace más de una década.