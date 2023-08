Milenka, hija de la productora Niurca Moncayo, se recupera tras la operación a la que se sometió.Tenía un tumor en el hígado que había comprometido también parte del estómago y riñones.

“Mi corazón se llena de gratitud y alegría al saber que mi hija ha despertado del coma inducido en el que se encontraba. Es una noticia que me llena de felicidad y me conmueve. Cuando abrió los ojos sus primeras palabras fueron las más preciosas que pude escuchar: ‘Mami, estoy viva gracias a Dios’. No tengo palabras para agradecerles sus mensajes de apoyo, sus oraciones y su cariño. Han sido mi fuerza durante este difícil proceso.

Recuerdo a las personas que me decían que no necesitaba pedirles que oraran por mi hija, que yo como madre era la que tenía que hacerlo. Desde el primer instante he doblado rodillas y he elevado mis plegarias a Dios rogándole por su pronta recuperación”.

Milenka evoluciona y su madre confía que se parará de la cama en la que se encuentra. “Tras la intervención hubo una complicación y sangró, la tuvieron que ingresar al quirófano nuevamente.De ahí salió intubada, pero reaccionó, está en cuidados intermedios recibiendo terapias físicas, nebulizadoras. Aún no me entregan la biopsia, ahí vamos”.