Maykel: “No quiero que mis canciones sean pasajeras”

Maykel Cedeño ha crecido ante las cámaras y el escenario. Ahora tiene 22 años. Él se sigue emocionando como cuando a los 4 años comenzó a mostrar sus dotes para el canto. Pero en esta ocasión hay algo más especial, y es que inicia su lado más maduro y adulto en su carrera.

Aventurera es el nombre de la canción que estrena hoy junto a su videoclip y es distribuida por Sony Music. En exclusiva, nos da detalles de esta composición de Alberto Plaza que ahora Maykel hace suya.

La bachata va cobrando fuerza nuevamente en la voz del cantante, que, en estos dos últimos años, ha experimentado con su lado más urbano y pop.

En esta entrevista, Maykel explica que ha tenido un año complicado, pero que ha podido tener una recuperación satisfactoria de la parálisis facial que le afectó a finales del 2019. Gracias al confinamiento, duplicó su tiempo en el estudio. Ahora tiene uno en casa y ha podido perfeccionar. Además de dedicarle tiempo a su otro pasatiempo, los videojuegos. En Twitch prepara sorpresas.

Alberto Plaza aprobó todo

“Esta es tu canción, hazla tuya”, fue la frase que le dijo el artista chileno Alberto Plaza cuando Maykel escogió Aventurera para convertirla en su próximo sencillo.

Luego de probar varios temas del compositor, este fue escogido por su facilidad para acoplarse a su nueva sonoridad. “Probamos con algunas composiciones de Alberto. Pero Aventurera causó esa magia con el ritmo. De repente estábamos con el beat y la canción iba bailando sola. Y así decidimos que era esta. Fue una de las más difíciles que me ha tocado cantar, sobre todo, por los registros que tiene”.

La producción, que la llevó a cabo Jorge Luis Bohórquez, fue muy bien recibida luego por su autor. “Le encantó. Teníamos mucho miedo de cómo la iba a percibir. Es una tonada pop que tiene 30 años de historia. La cambiamos pero él quedó satisfecho. Su mensaje fue de agradecimiento. Nos dijo que, incluso, a él le costaba interpretarla por la dificultad que tiene y que los arreglos le gustaron mucho. Yo estaba muy nervioso cuando llegó su respuesta, pero ya luego me puse a saltar”.

Mucho más trabajo

El intérprete se suma a las tendencias, al igual que CNCO que sacó un disco con canciones antiguas. O Maná que reversiona sus clásicos. “Hacer un cover no es fácil. Hay que refrescarlo y tienes que hacerlo para ligas mayores. El juez final son las personas y tiene que quedarte excelente para estar a la par o superar la primera versión”, explica.

Por el momento no sacará más reversiones, pero lo tiene en mente. Lo que sí está claro es que cada tres meses dará a conocer un nuevo single. “Tengo un as bajo la manga y pronto también lo van a saber. La bachata vuelve a mí y tengo mucho que dar”.

Caballero y bachatero

Con más de 12 años en la escena musical, Maykel es una figura con una gran aceptación, pese a sus 22 años de edad. Esto es una ventaja para él. Aunque aún no está en la búsqueda de un nuevo álbum, sí quiere sacar temas acorde a su público. “La gente sigue pensando que soy el pequeño de antes. Y la cara también me delata (risas). Pero mi evolución se comprueba con mi trayectoria y en las cosas que hemos pasado. Con esta canción y con el vídeo, vemos a un Maykel más grande. Los que me siguen han podido verme crecer y hacerlo conmigo”. Aunque pasen los años, su preocupación es mantener picardía sin pasar los límites. “Siempre he dicho que mis canciones nunca serán pasajeras. En el sentido que sean olvidables y solo hablen de lo carnal o vulgar. El ser caballero jamás se va a perder y lo quiero mantener en mis canciones”

Fotos: Gerardo Menoscal.

Producción: Alejandra Cereceda.

Vestuario: Bugatti (IG: @bugatti_samborondon), Promoda (IG: @promoda.ec) y Indie (IG: @indieecuador).

Maquillaje y peinado: Arianna Guillén (IG: @ariannaguillenmakeup).