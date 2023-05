El mes pasado, el medio Entertainment Tonight reportó que Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron su relación de 6 años. ET afirmó que la separación fue amistosa y “no fue dramática”, como se especulaba en las redes, tras rumores de una posible infidelidad.

La revista reveló que Joe tenía problemas con el nivel de fama y exposición mediática de Taylor: “Joe ha tenido problemas con el nivel de fama de Taylor y la atención del público. Las diferencias en sus personalidades también se han vuelto más difíciles de ignorar después de años juntos. Simplemente se distanciaron”.

Taylor recientemente también fue vinculada con Fernando Alonso, pero esto ha quedado en el pasado. The Sun reportó que Taylor Swift y Matty Healy, líder de la banda The1975, han iniciado un nuevo romance. Una fuente cercana a la cantante de Bad Blood, le dijo al diario: “Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron”.

The Sun de Reino Unido lanza una exclusiva en la que asegura que Taylor Swift y Matty Healy están saliendo. THE SUN

Aparentemente los artistas se sienten listos para hacer pública su relación, y sería este mismo fin de semana en Estados Unidos, a pesar de estar empezando su historia de amor, varias fuentes confirman que estos próximos días ya no existirá más secreto. Concretamente, en Nashville (Tenessee), donde la artista se presentará en tres conciertos por durante los próximos 5, 6 y 7 de mayo.

Esta sería su primera aparición pública juntos después de varios meses, específicamente desde enero de este 2023. La última vez que se les vio públicamente fue durante el concierto de The 1975 en Londres, donde Taylor Swift fue la invitada estelar de la noche interpretando Anti-Hero por primera vez en directo.

Taylor Swift - The City (The 1975 cover)pic.twitter.com/ThArdfZihk — The 1975 TH (@the1975_thteam) May 4, 2023

Matty tiene un pasado bastante peculiar. Sobre un todo cuando hablamos de sus conciertos. Los vídeos de Matty Healy besando a sus fans durante los conciertos de la gira de presentación del disco 'Being Funny in a Foreign Language' de The 1975 fueron tendencia a finales del año 2022. Pero esta historia ha dado un giro.

Healy le dijo a la audiencia del 02 Arena de Londres en la cual se encontraba Taylor, el 12 de enero: "No voy a besar a nadie frente a Taylor Swift, tengan un poco de respeto. Delante de la Reina, no está pasando".

Taylor y Matty tienen historia, no ha sido de la noche a la mañana su historia de amor. Ambos salieron brevemente en 2014 y el año pasado hicieron una colaboración. Además en noviembre de 2022, Matty confirmó que su banda, The 1975, había colaborado con Taylor en su último álbum Midnights. Sin embargo, su trabajo nunca llegó al proyecto final.