Las rupturas amorosas son experiencias dolorosas, pero algunos cantantes han logrado sacarle provecho, no solo Shakira. Adele, Taylor Swift y Paquita la del Barrio son algunos ejemplos de artistas que han monetizado sus rompimientos o sentimientos de despecho y han logrado el éxito a través de su música.

Shakira

Su música ha sido influenciada por sus relaciones personales. Uno de sus primeros novios Óscar Ulloa (con quien estuvo cerca de cuatro años), fue la inspiración para un mega-tema como 'Antología', una canción que comienza con un poco de ternura para desembocar en un final amargo.

Su relación con el actor Osvaldo Ríos, diecisiete años mayor que ella, dio mucho que hablar, y a ella le dio mucho que componer.

El hijo del expresidente argentino, Antonio de la Rúa, con quien estuvo once años, un tiempo bastante parecido al que tuvo con Piqué (doce) tampoco se queda atrás. La diferencia es que la canción que Shakira le dedicó, la escribió en su mejor momento como pareja así que es puro amor, sin ningún resentimiento. Después de su ruptura con De la Rúa, Shakira lanzó su álbum "Sale el Sol" en el que se pueden escuchar temas como "Loca" y "Waka Waka" que son una clara referencia a su ruptura y su independencia.

Pero la creación artística de Shakira no ha parado y ha salido a relucir luego de su separación con el futbolista Gerard Piqué, con quien formó una de las parejas más famosas del mundo y tiene 2 hijos. La cantante colombiana ha lanzado tres canciones exitosas en las que habla de su ruptura amorosa. La primera fue "Te Felicito" junto a Rauw Alejandro, lanzada en agosto de 2022 y superó las 200 millones de reproducciones en Youtube a poco más de un mes de su lanzamiento. Sacando partido e inspiración a su mediática ruptura amorosa junto al cantante urbano Ozuna publicó Monotonía. En las primeras 21 horas después de su estreno, la canción alcanzó más de 16 millones de visualizaciones y más de un millón de ‘likes’ en YouTube.

La artista nunca había sido tan agresiva en las dedicaciones sobre sus exs hasta la actualidad. La sesión 53 junto al dj argentino Bizarrap alcanzó dos millones de visualizaciones en YouTube con tan solo 20 minutos. Quizás esta sea la última y sirva para cerrar ciclos.

Adele

Otra artista que ha sacado el mayor provecho de sus rompimientos amorosos. Su álbum "21" es considerado uno de los mejores álbumes de la década, y contiene canciones como "Someone Like You" y "Set Fire to the Rain" que fueron escritas después de su ruptura con su exnovio.

Taylor Swift

Artista que ha monetizado sus rompimientos amorosos. Sus canciones suelen contar historias sobre sus relaciones pasadas y su álbum "1989" es considerado como uno de sus mejores trabajos, y contiene canciones como "Blank Space" y "Bad Blood" que fueron inspiradas por sus relaciones pasadas.

Paquita la del Barrio

Ella ha sacado provecho de sus rompimientos amorosos. Conocida por su estilo único y sus canciones llenas de ironía y sátira, Paquita ha escrito varias canciones sobre sus relaciones pasadas, como "Rata de dos patas" y "Tómala" que son un claro reflejo de su estilo y su personalidad.