Según fuentes cercanas la cantante de "Anti-Hero", Taylor Swift, y el actor británico Joe Alwyn, habrían dado por terminada su relación luego de 6 años juntos. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la información, la cuál ya ha sido compartida por múltiples medios, incluso el portal Deuxmoi dio a conocer la noticia.

Taylor Swift y Joe Alwyn habrían terminado su relación Leer más

Hasta que no exista una confirmación por parte de Alwyn o Swift, los fans deciden creer que es simplemente un rumor. Las redes sociales estallan con miles de "Swifties", fans de la autora de "Midnights", afirmando que si la noticia fuera cierta "Dejarían de creer en el amor".

Por eso mismo, fans de la cantante han compartido momentos por medio de hilos de Twitter, en los que Taylor ha demostrado su amor incondicional hacía Joe.

"LOVER" Y "REPUTATION"

Taylor le dedicó a Joe alrededor de 20 canciones, las cuáles han sido parte de dos de sus 10 discos. "Reputation" y "Lover", dos albúmes muy importantes dentro de la carrera de la cantante, fueron escritos por Swift para Alwyn. "Lover" con canciones como "Daylight", o "London Boy" han conquistado el corazón de los fans. "Reputation" no se quedá atrás, "Call it What You Want", "Gorgeous", y más, explican con lujo de detalles la relación la pareja, y lo que el actor representa para la cantante.

Prev Next Lover es el séptimo albúm de la cantante americana. TWITTER

La canción Lover, de las más aclamadas por el público. TWITTER

Reputation, publicado en 2017, contiene varios versos para Alwyn. INTERNET

New Year's Day forma parte del albúm Reputation. TWITTER

COMPONÍAN JUNTOS

Las mujeres en la música que sí facturaron sus rupturas amorosas Leer más

Joe fue parte del proceso creativo de Taylor para escribir múltiples de sus albúmes. Taylor tuvo un gesto que encantó a cada uno de los corazones de los "Swifties". Durante la ceremonia de los GRAMMY's del año 2021, Taylor se llevó a casa su GRAMMY #11 por su albúm "Folklore", por la categoría "ALBUM DEL AÑO". En su discurso agradeció a Joe, mencionando que el ha sido el primero en escuchar sus canciones y ser parte del proceso de creación de estos.

joe fue la primer persona que escuchó todos los temas de taylor estos últimos añospic.twitter.com/TKFHkGjmZc — βel (@swiftespos) April 9, 2023

EL COLLAR CON LA J

Taylor siempre ha sido una mujer muy independiente, también muy romántica y siempre lo ha dejado claro en sus canciones. En su canción "Call it what you want" del albúm "Reputation", Swift menciona: "Quiero usar su inicial en una cadena alrededor de mi cuello, No porque sea mi dueño, pero porque él realmente me conoce". Taylor durante todos estos años ha llevado alrededor de su cuello un pequeño collar con la inicial de Joe Alwyn.

Prev Next Momento en Call it What You Want en el cuál Taylor menciona el collar. SPOTIFY

Taylor en múltiples ocasiones con el collar de Joe. TWITTER

"UNA MIRADA DICE MÁS QUE MIL PALABRAS"

Cada que la cantante de "Lavander Haze" tuvo la oportunidad de demostrar su amor públicamente hacía Joe lo hacía. En varios conciertos y shows Taylor miraba a Joe entre las miles de personas. Varios internautas en cientos de vídeos que lo demuestran comparten el mismo pensamiento: "Ambos se miran como si fueran los únicos en el lugar y nadie más existiera".

taylor le cantó a joe como si el resto del mundo no existiera pic.twitter.com/SssR0DbhOc — βel (@swiftespos) April 9, 2023

RELACIONADAS Maribel Guardia lamenta el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa

Aunque por el momento no exista confirmación por parte de Swift o Alwyn, los "Swifties y fans de la pareja alrededor de todo el mundo esperan que la información represente únicamente rumores, debido a que en ocasiones anteriores medios habrían dicho de igual manera que la pareja dio fin a su relación, lo cuál fue desmentido por Taylor y Joe en múltiples ocasiones.