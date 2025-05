María Cristina Verdesoto, la ecuatoriana que conecta chefs y comensales en una app

María Cristina Verdesoto no se queda en una oficina. Se la ve recorriendo cocinas en Guayas, entrevistando a chefs en Cuenca, comiendo ceviche en Manta o escuchando historias de migrantes que transformaron una receta en una oportunidad en Ecuador. Con su celular en mano y su radar foodie siempre encendido, conecta, prueba, asesora, cumpliendo su rol de directora comercial en Yumitos, una app que no solo reparte comida: reparte visibilidad.

Detrás de esa visión, “Titi”, como la llaman sus conocidos, arrancó lejos del mundo tech. Se formó como parvularia, pero al poco tiempo supo que lo suyo estaba más cerca del networking que del aula. Plataformas como Plusvalía y OLX fueron su mayor escuela. “Ahí aprendí a comunicarme con múltiples audiencias, y entendí el verdadero poder del mundo digital”, dice. Luego, tras un paso por la peruana Go Home, la contactó Yumitos Corporation con una idea: lanzar un delivery en Perú. Pero ella insistió en empezar por Ecuador. Y acertó.

Curiosamente, sin haberlo planeado, María Cristina volvió a conectar con algo que la marcó desde la infancia: por el lado materno —la familia Hoheb— creció rodeada de mujeres dedicadas a la gastronomía. Y hoy, desde otro lugar, vuelve a poner en valor ese legado.

Al día de hoy ha logrado sumar más de 320 cocinas activas en todo el país. Y lo mejor, dice, es la capa social: “Todos tenemos un foodie adentro. La app permite subir fotos, seguir a otros, dejar reseñas, guardar favoritos. Es una experiencia interactiva”. Ese espíritu comunitario también se plasma en el programa Yumitos TV, en donde se entrevistan a chefs o dueños para contar las historias detrás de cada marca. La idea nació con Wilson Velasco, ex MasterChef, y hoy suma más de 120 mil suscriptores de diferentes países de la región.

“Hay espacio para todos. No hay una sola forma de cocinar ni un único paladar. Lo que falta es entender que si el restaurante no está en redes, no existe”, remata, convencida de que la revolución gastronómica ecuatoriana se cocina entre comunidad, constancia… y un poco de tech.

Cara a cara

¿A qué apunta esta tendencia gastronómica de fusionar delivery y red social?

Apunta a que la relación entre la cocina y el comensal no termina cuando se entrega un plato. Hay interacción, comunidad y activación de economía local. Yumitos, por ejemplo, permite que dentro de la misma app puedas pedir comida, subir fotos, dejar recomendaciones. Nos despierta ese espíritu foodie que todos tenemos.

¿Qué la llevó a sumar un canal streaming?

Descubrimos que muchas personas no pedían comida de ciertos restaurantes porque no sabían quién estaba detrás. Y lo cierto es que en muchos no solo hay un chef con vocación, sino también profesionales de otros rubros que encontraron en la cocina otra forma de salir adelante… Historias inspiradoras.

¿Y cómo ayudan a que un restaurante se mantenga en la onda digital?

Les damos todo: base de datos de sus clientes (nombre, horario, plato más vendido, día más activo), contacto directo con el usuario, asesoría en campañas digitales. No lo dejamos solo.

Del feedback que hacen ¿cuál es la zona con mayor potencial gastronómico en Guayas?

El norte de Guayaquil, sin duda, es la que más genera. En zonas como Alborada, Kennedy, Urdesa. Y luego, están también Samborondón, Vía La Aurora que ahora tiene grandes plazas comerciales con importantes cadenas gastronómicas.

¿Qué es lo que más gana en las búsquedas de delivery?

El ecuatoriano busca principalmente comida rápida, la llamada fast food. Luego, la comida local, y dentro de esta, la tipo fusión gana espacio. Por ejemplo, la combinación de gastronomía italiana con ecuatoriana, entre otras.

¿Y cuan importante cree que son los “foodies” en todo este auge gastronómico?

Los foodies son esenciales. Desde el mini foodie hasta el influencer grande. Ellos alimentan el prestigio de marca. En Yumitos, por ejemplo, pueden tener su canal, hacer lives, contar historias.

El auge digital le permite tener en el menú desde delivery hasta red social gastronómica. Foto: Miguel Canales

¿Es decir, hoy los platos deben ser “instagramables”?

Total. Cada plato debe estar bien presentado, y no necesitas una súper cámara. A veces, lo más orgánico es lo que mejor conecta.

¿Qué cree que le falta entender al chef o empresario gastronómico ecuatoriano?

Que la competencia no es real. Hay paladares para todo. Y que si no estás en redes, es como si no existieras. Este negocio es de constancia e innovación.

