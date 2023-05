La comunicadora María del Carmen Bunea (37) es mamá primeriza, mientras que su pareja, Lenin Artieda (45), de 'Contacto directo' (Ecuavisa) y padre de su bebé, ya tiene dos hijos más. El 4 de mayo, Viorel Fernando Artieda Bunea cumplió dos meses. Lleva los nombres de los dos abuelos, Viorel Bunea y el periodista Fernando Artieda.

La pareja se conoció en 2019, antes de la pandemia. Después de un año de amistad surgió una gran atracción y luego el amor. Viven en un departamento, pero pronto se cambiarán a una casa. Para ella, el domingo será su primer Día de la Madre y lo celebrará en familia.

El primer nombre del niño no es común.

Por ello me gusta. Además nunca conocí a mi papá porque murió a los 30 años en un accidente, cuando yo estaba en la barriga. Dejó de vivir muy temprano. Sentí que era necesario que siga viviendo de alguna forma. Ser madre era el rol que me faltaba por cumplir y será el primer hijo y el último. Siempre lo pensé así, desde que tenía 10 años, quiero darle todo a uno solo.

Con un hijo único, a veces las madres se vuelven algo intensas.

Ya me agarró madura, no creo que eso ocurra. Tiene dos hermanos (Camilo y Mateo) por parte de Lenin. Ambos ya son adultos.

Como casi siempre ocurre, el embarazo le dejó algunas libras de más.

Lo que más me ha chocado, por decirlo de alguna manera, es no hacer deporte. Me volví deportista, antes no lo era. Corro, nado y practico bicicleta. Entrenaba en las madrugadas, ahora doy teta a esa hora (risas). Subí 50 libras, pero he perdido 25. Estoy dándole leche materna y fórmula. Los primeros días me ardían los senos. Por suerte, Viorel es tragón, come lo que sea. Cada tres horas se alimenta. En mi cabeza, yo creía que era ligero el trabajo de ser mamá.

Será su primer Día de la Madre...

Estoy feliz de la vida. Lo vamos a celebrar con las dos abuelas, mi mamá (Guillermina) y mi suegra (María Luisa). Vienen a ver al bebé siempre, lo cuidan, le cambian los pañales y le dan la teta. La abuela materna cree que es la mamá, es su primer nieto. A veces se queda a dormir y no duerme por estar con él (risas). Cuando están las dos abuelas, se pelean (por atenderlo), están locas de amor. Mi mami dice que es su terapia.

¿Tal vez ya estén planificando boda?

Posiblemente a fines de año se celebrará el matrimonio. Lenin quería que sea antes, pero yo no quería que sea mientras estaba embarazada. No iba a poder bailar, saltar... tomarme un vino. Además, aspiro a perder peso. Ya estamos buscando el lugar, el vestido. Cuando compró el anillo, se lo mostró a mi mami y a unas amigas.

Al principio del embarazo sentí unos dolores horribles, eran unos miomas. A los tres meses se me quitaron las molestias, pero tuve que guardar reposo, no entrenar. Cuando Lenin me conoció me dijo que deseaba un hijo conmigo. Yo le respondí que era más ejecutiva y deportista que mamá. Era un rol que me faltaba cumplir.

¿Lo más estresante en estos meses?

Sin pensar en el bebé, lo más traumático ha sido no entrenar, subir de peso, cambiar de talla, usar fajas. Y con el bebé, la desesperación por los llantos. Al doctor le he pedido que no me bloquee, le escribo o lo llamo a cada rato. Ya sé descifrar los llantos, cuándo tiene hambre, sueño o es por gases. Lenin no es un padre distante. Duerme con el bebé abrazado, sienten mucha conexión.

Cuando nació, al primero que se lo dieron fue a él, no a mí. Viorel puede hacer un berrinche, pero si el padre lo coge, se calma enseguida. A veces le pido que llegue rápido a la casa para que lo tranquilice. Su voz es muy sonora. Durante el embarazo el niño me pateaba mucho, entonces Lenin le hablaba o me acariciaba el vientre. Ahí se quedaba quieto.

Lenin Artieda

¿Volver a ser padre lo cogió como nuevo?

Totalmente, porque han pasado 24 años. Además no es lo mismo ser padre a los ‘veintipico’ que a los 45 años. Son diferentes las circunstancias y las responsabilidades. Entonces estaba en la universidad, los dos hijos vinieron seguidos, debí irme a vivir a Quito, el matrimonio. Fue mucho de golpe, aunque no niego que era bonito, pero pesado. Tenía mi cabeza en otras cosas, en las que las tiene a esa edad cualquier chico.

¿Cómo vive ahora la paternidad?

Más relajada la paternidad y la disfruto. Lo he conversado con mis hijos, que están chochos con el hermano. El mayor, Mateo, ha estado pendiente desde el día que nació. El parto estaba previsto para una semana después. Era un viernes cuando María del Carmen me comentó que había sentido unas pequeñas molestias. No le había escrito al médico y le dije que lo consultara de inmediato.

Ahí fue cuando él le dijo que fuera a la clínica porque ya iba a dar a luz. Mateo me había pedido que le avise para ayudarme. Como nada estaba planificado, le pasé un mensaje para indicarle que lo necesitaba. Camilo se encuentra en Argentina estudiando Medicina. Me siento más relajado y tranquilo, con más experiencia, sin duda.

¿Qué cree que le habría dicho su papá, Fernando Artieda?

No lo sé. Socialmente no sé cómo se ve que a los 45 años tenga otro hijo. Vivimos en una sociedad ‘hipocritona’. Mi papá era mucho de medir y observar las reacciones de la gente. Estaría feliz porque me habría visto feliz, nada es un accidente. Todo ha sido producto del amor. Sería su quinto nieto.

Generalmente se lo ve muy serio. Es la primera vez que se ve un Lenin enamorado y más humano.

Así es. Aquello lo ha logrado María del Carmen, quien es una mujer muy inteligente. Me ha sacado de esa rigidez y se lo agradezco. La gente se queda con lo que ve en la pantalla. Ella se encargó de una manera sutil de decir que yo no soy así todo el tiempo. Hay dos criterios: el que tienen los que no me conocen y los otros que saben que soy ‘jodón’, me encanta salir con amigos a comer, viajar. Muchos creen que solo pienso en lo que debo preguntarle a los políticos. Me gusta desconectarme, disfruto de mis tiempos libres. Antes estábamos entregados al deporte; no era deportista, ella me hizo así (risas).

Esos cambios se dan cuando la persona está enamorada...

¿Usted cree? (risas) Es verdad. En un principio me negaba al deporte, decía que no iba a poder. De a poco me introdujo a un estilo de vida diferente. Me siento contento, no me presionó en mis cambios, supo torcerme el brazo sin que me diera cuenta (suelta una carcajada).

Como familia vivieron un momento de tensión muy grande cuando usted sufrió un atentado.

Fue en marzo, cuando regresaba al canal luego de mi permiso de paternidad. Además había pedido dos semanas de vacaciones. Mandaron un pen drive con información de relevancia, supuestamente. Explotó cuando lo conecté en la laptop. Según los policías, explotó solo la mitad de lo que estaba dentro. Si explotaba todo, no sé qué le habría pasado a mi mano derecha.

Seguramente le vinieron muchos pensamientos.

A la cabeza se me vinieron muchas cosas. Originalmente lo iba a traer a la casa para revisarlo. Habría sido terrible, el niño tenía solo unos días de nacido. Me imagino que hay un poder superior que nos protege. Decidí abrirlo en el canal. Tengo que cuidarme por mi familia, pero no sé de qué, solo hago periodismo.

Por la situación que se vive, debemos cuidarnos de todo y de todos...

Seguiré haciendo periodismo, es lo que sé hacer, me he preparado y no pienso dejarlo. En Ecuavisa ya llevo 24 años, en 'Contacto directo' comencé en los tiempos de Carlos Vera.