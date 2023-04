Los ritmos del techno, house y otros géneros musicales suenan mientras un grupo de mujeres entrenan motivadas por Margie Yapur. En redes sociales es más conocida como la ‘fit mom’ (mamá fitness). Sus ejercicios de alta intensidad y alimentación saludable han influenciado a jóvenes y adultas que buscan priorizar un momento para sí mismas.

Es un poco de lo que vivió ella. El deporte transformó su vida cuando física y anímicamente no estaba bien.

Con título de instructora de ejercicios de alta intensidad, y de cocina internacional, esta guayaquileña se animó a emprender desde la ciudad de Quito, donde ya nadie la para.

Emprendiendo en el fitness

“Yo no hacía ningún deporte... Era cero deportista”, confiesa Margie cuando se le pregunta si hubo un pasado fitness. “Eso sí, era muy aplicada en los estudios”, agrega.

De ahí que en su currículum hay una lista de títulos. No se cansa de aprender. Es ingeniera industrial, técnica de cocina internacional y capacitadora oficial por la Universidad de Chile, ya que trabajó en una aerolínea en el área de prevención de accidentes aéreos.

Las certificaciones en deportes vinieron después. “Trabajé en la línea aérea durante ocho años, tenía en ese entonces la edad de 27, y dije: ‘Tengo que hacer algo por mi cuerpo, ejercitarme’. Pero no me llamaba la atención ningún gimnasio. Fue hasta un día que entré al Megamaxi de los Ceibos y vi que estaban dando clases de Pole Dance y lo amé”.

Su fascinación con este deporte fue tal, que incluso participó en el campeonato nacional de esa disciplina en Ecuador. Practicó tres años seguidos hasta que en 2013 viajó a Quito donde vinieron el matrimonio y la maternidad. “A los tres meses de dar a luz, otra vez volví a practicar. Incluso tengo fotos mías haciendo pole y con el portabebé a un lado. Pero me duró muy poco, porque igual es un ejercicio riesgoso. Tuve algunas caídas y preferí cuidarme para mi hijo”, dice.

Se dedicó a la maternidad al 100 %, y luego de tres años vino el segundo embarazo. Por cuestiones de salud de su hija, tuvo que cambiar su dieta alimenticia para que la lactancia no perjudicara a la bebé. “Aun así, mi hija no se curaba. A mí se me bajaron las defensas, me dio un virus espantoso, estaba muy flaca”.

Cuando su hija sanó, Margie decidió que era tiempo de recuperarse física y anímicamente. En Quito conoció los ejercicios de alta intensidad en las rutinas de Strong. “Decidí que tenía que compartirlo con más mujeres, así que me certifiqué”.

Eso fue en 2018. Desde entonces no ha parado. Hoy, a sus 40 años, es una mamá fitness, no solo para estar bien físicamente, sino porque ese ya es su estilo de vida. “Quiero que las demás experimenten lo mismo, que no se enfermen, puedan sentirse bien y disfrutar de sus hijos. La parte física, como tonificar o reducir grasa, viene por añadidura. En una sesión de 55 minutos pueden quemar hasta 600 calorías”, comenta.

Desde Cumbayá, da clases tres veces por semana en las mañanas. En las rutinas va demostrando a sus estudiantes que nunca está de más darse un tiempo a sí mismas para ejercitarse y, a la vez, cumplir como mamá, esposa o profesional.

En pro de lo natural

Son ya diez años viviendo en Quito. Margie rescata el hecho de valorar lo natural, sobre todo en la alimentación.

“En el 2020 pasamos la cuarentena en una hacienda que tenemos, y allí comenzamos a crear un huerto orgánico. Cuando vi la cosecha, decidí armar canastas para las personas que querían y las promocionaba en mi cuenta de Margie Fitness”, dice.

Fue entonces que fue acoplando sus conocimientos en cocina profesional a lo orgánico. “Estoy volcada a valorar lo que proviene de forma natural. Lo fresco y sano es siempre mucho mejor que un alimento procesado”.

Desde la pandemia, sus posteos en Instagram son una combinación entre tips de rutinas Strong, reels de recetas saludables, en los que enseña cómo hacer granola casera, ensalada de rúcula, sánduche de garbanzo y aguacate, entre otras delicias.

“El ejercicio y la alimentación van de la mano. Por eso sentía la necesidad de compartir mis conocimientos”. Al ver cómo ha crecido su comunidad, tomó la decisión de hacer un libro que está próxima a lanzar. “El objetivo es enseñar a cocinar saludable y rápido. Como estudié cocina, tengo todo ese conocimiento. Así que lo plasmaré en un e-book (virtual), cuyo link estará disponible en mi página”, precisa. Margie se encargará de demostrar que comer sano no tiene por qué ser difícil ni desagradable, sino lo contrario, a través de desayunos, snacks, cenas y más. Pero quiere ir más allá: contagiar a más mujeres el deseo de entrenar y comer sano. “Cuando veo a las demás dándolo todo en cada clase, me siento motivada. Enseñar a amar y cuidar el cuerpo es algo valioso.”, concluye.

Quién no puede practicar Strong

Personas con problemas lumbares debido a que hay muchos saltos. Lo mismo para quienes tienen lesiones.

Tampoco se recomienda a quienes padecen enfermedades cardíacas.