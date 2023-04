Francesca Plaza y la conquista de flores ecuatorianas

Los aires campestres, las flores y la belleza de la naturaleza ecuatoriana se vienen a la memoria de Francesca Plaza cuando habla de su trabajo.

Ella es la florista detrás de tres emprendimientos con los cuales transforma espacios a base de la gran variedad de plantas, rosas y flores que conoce.

Sunday Morning Flowers, Happy Goodies y Green Ideas son sus marcas donde demuestra que su creatividad no entiende de límites.

En diálogo con Expresiones cuenta sobre sus diez años emprendiendo donde ha podido dar color e incluso se ha enfrentado a las ‘espinas’ de la pandemia.

LA PASIÓN DESPERTÓ AL TALENTO

Fue en Nueva York donde esta ingeniera en Negocios Internacionales, decidió emprender. “Había renunciado a un trabajo en Guayaquil, y decidí viajar unos días de vacaciones a la Gran Manzana. Durante los ratos libres, prendí la televisión y ví a una florista haciendo creaciones magníficas. Ahí me dí cuenta que yo quería hacer lo mismo”, cuenta.

Al regresar a Ecuador, Francesca comenzó a experimentar. “Acá tenemos mercados grandes de flores, entonces visité florerías para pedir que me enseñen”, cuenta con humildad. Así, entre tijeras y espinas, sus ganas despertaron el talento.

En San Valentín del 2013 llegó el momento de ofertar sus servicios. “Esa época es súper movida, sin embargo, yo solo tuve un pedido. Y así empezó todo en Sunday Morning Flowers. La foto de ese arreglo la subí a Facebook y con las referencias que me hizo esa cliente empecé a hacerme conocer”, recuerda.

Al inicio, como la mayoría de emprendimientos, era muy casero. “Todo lo guardaba en mi cuarto hasta que ya no entró más”, recuerda entre risas. Ante las ganas de crecer, pudo inscribirse en cursos en Nueva York y Madrid de floristería, y con lo aprendido no solo aumentó la clientela sino que pudo tener un espacio más grande para su taller donde predomina el color y olor agradable de los pétalos.

“Mi imaginación no tiene límites. Nunca un arreglo es igual a otro, y tampoco copio de lo que hay en internet. Yo previamente boceteo. Eso ha sido mi sello”, dice sobre los arreglos florales no solo para regalar sino decorar fiestas, pedidas de mano, bodas, bautizos, y una larga lista de eventos en Guayaquil y distintas ciudades del país.

APORTANDO CON COLOR Y VIDA

Aunque empezó sola, fue en 2016 cuando pudo contratar personal, que hasta el día hoy siguen trabajando juntos pese a las dificultades de la pandemia.

Mantener a ese equipo de cuatro personas se debe a que Francesca no se quedó quieta con solo un emprendimiento. En el camino vinieron Happy Goodies, en donde ofrece desayunos decorados con flores y Green Ideas que consiste en la venta de variedad de plantas para decorar espacios.

Ambos tuvieron su despunte durante los tiempos de pandemia, en donde la gente buscó redecorar sus casas y asimismo, enviar regalos como desayunos ya que la movilización para muchos era limitada.

Asimismo, el comodín en esos tiempos donde tenía que cuidar sus negocios, fueron los arreglos con rosas eternas. “En la pandemia hubo un paro nacional, y otros eventos que uno no podía controlar, eso hacía que los camiones que provenían de la Sierra no pudieran llegar con las flores”, dice. Fue entonces que potenció estas rosas cuya duración llega a más de dos años si tienen un buen cuidado.

“En el 2020, si bien crecieron mis negocios, me tocó muy duro la parte sentimental, y en algunos casos hice arreglos sin importar cobrar menos o que no me paguen, porque la gente estaba afectada por las pérdidas que dejó el Covid. Las flores y plantas son vida y qué lindo sorprender con eso sin esperar nada a cambio. Eso me enseñó la pandemia”.

DE ECUADOR A ESPAÑA

Tras diez años liderando tres emprendimientos de arreglos florales, prepara llevar sus negocios al exterior.

Al día de hoy, son cientos de decoraciones y arreglos que ha hecho para novias, y diferentes eventos donde posiciona la variedad de flores y rosas de Ecuador.

“He tenido la suerte de recorrer los sembríos de floricultores, y contar con ellos como proveedores. En su mayoría son de la Sierra y las más tropicales de la Costa”, dice orgullosa.

Eso es lo que quiere también potenciar en el exterior y ya está armando su proyecto para llevar Sunday Morning Flowers a Madrid.

SUS TIPS

La tendencia 2023: Decoración con flores o rosas monocromáticas (de un solo color) y en espacios abiertos, ya que hoy en día se valora lo natural u orgánico al decorar.

Para regalar: Las rosas siempre serán más elegantes para un detalle.

Para decoración de casas o negocios: Suculentas, cactus, bambú o flores muy ornamentales. Asimismo, los jardines verticales en paredes.