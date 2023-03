Desde los sitios más top de Nueva York hasta los escenarios de belleza en Ecuador han sido la pasarela de María Paula López.

Se la reconoce por su 1,72 de altura, silueta con curvas, cabellera larga y cejas voluminosas.

Pasó de ser un nuevo rostro en el modelaje a cautivar marcas internacionales presentes en el New York Fashion Week. Y luego de eso, pisó el Miss World Ecuador 2022 donde quedó primera finalista.

Si bien ha sabido ubicarse en la esfera fashionista, la joven quiteña ha ganado otra perspectiva en la moda y hoy en día sus looks toman forma bajo un pensamiento sustentable. En diálogo con SEMANA nos cuenta más detalles de su estilo.

Con la etiqueta de Ecuador

A María Paula se la distingue por los bordados, vuelos y detalles que reflejan una oda a la feminidad en los diseños que luce.

Sabe lo que le queda bien y se inclina por lo sustentable. Esa experticia la ganó en las pasarelas y editoriales de moda.

De su trayectoria como modelo destaca el desfile en el famoso Pier59 Studios de New York (conocido por ser el estudio más grande del mundo) donde lució las creaciones del mexicano Jorge Contreras en el New York Fashion Week, así como las producciones fotográficas con talentos locales como Jéssica Velazco, Milú Espinoza y Fabrizio Célleri.

“Siento una conexión total con la moda. Siempre me ha parecido un arte, y considero fascinante poder transmitir lo que los diseñadores quieren plasmar en sus diseños cada vez que modelo”, precisa.

Eso hizo que vaya encontrando su estilo. “Soy muy versátil, me gusta arriesgarme. En mi armario puede haber desde piezas con toque artesanal hasta muy sofisticadas”, confiesa. Aquellos estilismos los luce no solo en sus eventos locales sino cada vez que viaja. “Cuando estoy fuera de Ecuador me encanta mostrar nuestra identidad así sea en una prenda o accesorios, para que en el exterior puedan conocer nuestra calidad. Muchas veces, se me acercan y se quedan asombrados de lo bellísimo que son los tejidos”.

Agrega también que en el camino de modelo pudo introducirse en el rumbo de la sostenibilidad. De ahí que se la puede ver con gafas elaboradas con fundas de basura, o vestidos con productos reciclados y que cuenten una historia detrás de cada pieza.

De la extravagancia de las pasarelas al glamour de un reinado Cortesía

En los looks de una miss

Al dar un vistazo a los últimos posteos de su Instagram, resaltan los looks como Miss. Desde el 2022 tiene el título de primera finalista en el Miss World Ecuador y eso hizo que su estilo comience a tener un toque glam.

“Ser modelo no es lo mismo que reina. Y los looks tampoco son parecidos. Mientras como modelo podía llevar prendas que podía ser extravagantes, como Miss he tenido que llevar piezas que se vean más glamorosas. Al inicio me costó un montón pero aprendí a combinar lo uno con lo otro para que no se pierda mi esencia”, cuenta.

De ahí que fue probando con nuevas prendas a las cuales no estaba acostumbrada, como vestidos con aberturas cut out, vuelos y escotes limitados. “Me encanta ver cómo el diseño ecuatoriano puede llegar a convertirse en alta costura y muy sofisticado”, refiere sobre sus outfits.

Aunque se piense que el armario de una reina requiere de mucha inversión, María Paula confiesa que le gusta repetir looks. “Sin necesidad de tener tanto me gusta combinar. Hay que pensar en los contras del consumo excesivo de ropa. Una prenda se la puede usar hasta unas cinco o seis veces, sin problema”, asegura.

No perder la esencia ha sido su clave en esa faceta de Miss y eso hace que cada vez se sienta más segura con lo que viste y marque diferencias con las demás.

Sus Favoritos

Su infaltable: Siempre busco un toque glam y sofisticado independiente de lo que use, y eso lo logro con las perlas. Lugar para hacer shopping: Apoyo mucho las marcas ecuatorianas. Y cuando voy de viaje siempre voy a un mercado o tienda étnica para conocer su cultura. El mejor consejo recibido: Cuando inicié como modelo no me gustaba ser curvilínea porque las demás eran muy delgadas. Pero un diseñador muy especial me aconsejó: “Deberías aprovechar tus diferencias para dar tu mejor potencial”. Y eso me ayudó un montón sobre todo en New York. Su truco de belleza: Siento que las cejas le dan el plus a mi imagen. Me gusta aplicarles productos para aumentar su volumen.

