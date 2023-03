Christian Valenzuela: Cocinando negocios a fuego lento

La entrevista empieza hablando de la trayectoria de Christian Valenzuela (51) y termina con sus consejos en el mundo de los restaurantes.

Así es él, le gusta asesorar sobre todo lo que tiene que ver con los negocios gastronómicos. Pero este chef tiene mucho más que compartir para lo cual nos traslada a sus inicios en el mundo de los sabores y los olores.

Nació en Chile y llegó al país a los 18 años en compañía de su familia debido al trabajo de su padre, quien trabajaba como ingeniero petrolero. “Yo tenía que entrar a la Escuela Naval de mi país, cuando llegué acá perdí un año de estudios”, cuenta. Fue en ese tiempo que le nació la idea de hacer algo diferente en esa nueva vida en Quito.

“Con mi mamá, súper buena onda, empezamos a preparar para nosotros comida de sal muy chilena”. Recuerda que fue entonces cuando ella le dijo “tienes buena mano”. Ese fue el empujón que lo llevó a seguir el camino como chef.

Empezó estudiando en la capital, pero el destino lo llevó a diferentes ciudades de Ecuador y a otros países, como Estados Unidos. Ya son 30 años de carrera en los que ha coqueteado con el paladar de miles de comensales.

“La vida de un chef es 24/7. Tienes hora de entrada y a veces no de salida. Pero es apasionante. En la cocina es donde más fluye la creatividad”, explica.

Fue su afán por superarse lo que lo llevó a capacitarse en más áreas: costos, estandarización de restaurantes, soporte de proveedores, y tecnología de alto nivel empezaron a ser parte de su formación.

Con el trabajo duro de la mano, ganó experiencia en restaurantes en los que ocupó cargos como el de chef corporativo hasta gerente del área de alimentos y bebidas.

La cocina del Guayaquil Tenis Club y la del Hillary Resorts fueron algunos de los espacios donde demostró su talento. Y la lista continúa, en cuanto a asesoría de restaurantes en Guayaquil y Samborondón, donde ha guiado temas tan amplios como la contratación de personal, la compra de equipos y la creación de cartas, entre otras.

Christian Valenzuela.

Desde el showroom

Lo que venía haciendo en restaurantes locales tomó un giro cuando empezó a cuestionarse sobre lo que pasaba a nivel local y cómo hacer que los negocios puedan conquistar comensales no solo nacionales sino extranjeros.

Para él, Ecuador no solo son los productos. Así que en pro de compartir sus conocimientos y dar un empujón a los demás restaurantes, nace la idea de crear un showroom gastronómico, al que lo llamó Gastrotech.

“Hacía falta un espacio en el que la comunidad gastronómica tenga una asesoría integral. Empecé a trabajar esta idea desde octubre del año pasado y este mes de marzo ya lo abrimos. Fue un sueño hecho realidad”, dice y agrega que el objetivo es dar soporte y ayudar a emprededores, pymes o restaurantes.

Desde arquitectos, asesores en equipamientos, en la parte comercial, arreglos técnicos y más, son parte de esa guía que brinda para quienes quieren abrir un negocio culinario o ya lo tienen.

“Lo que yo noto es que en el país hay demasiadas ofertas de restaurantes, pero hay muchos que quiebran. En el camino me he topado con gente que de me dice: ‘Yo vendo 50 mil dólares, pero gano 2 mil’. ¿Entonces, qué está pasando allí? No han tenido previamente una asesoría. Eso es lo que hay que corregir. Aunque se trate de una pequeña idea, hay que darle buenas bases para sacarle todo el provecho”, precisa.

Christian y su equipo son los que reciben a los interesados en crecer. “Me encanta Ecuador, yo vivo acá desde hace mucho tiempo. Mi objetivo es que la gastronomía ecuatoriana despunte. Tenemos el mejor camarón, cacao, banano... Podemos ser uno de los países reconocidos a nivel mundial por su cocina, tal como lo es nuestro vecino Perú. Pero hay que dejarse asesorar, unirnos y apoyarnos”.

Y aunque su sede está en Guayaquil, el Puerto Principal no es su único nicho. Su equipo ya se traslada a ciudades como Machala, Cuenca, Manta y Quito para dar soporte. “Ecuador tiene que salir al estrellato, tiene todo para ganar”, concluye.

“Soy cocinero de sartén”

The Factory es también uno de sus proyectos que camina solo. En este restaurante se permite plasmar su larga trayectoria en la cocina.

“La satisfacción del cliente, poder conversar con ellos, que te digan ‘espectacular todo, vamos a volver’ e, incluso, forjar amistades, eso vale más que una estrella Michelin”, confiesa.

Christian se toma la cocina como un trabajo y una pasión. “Yo soy cocinero de sartén. Puedo decir que en mi cocina hago que entren diferentes sabores en un plato. Me gusta la comida en un buen volumen, vistosa, colorida”... y le encantan las cocciones lentas.

Eso sí, conserva el toque casero, el de sus inicios, cuando cocinaba con su madre, cuando descubrió su don.

Las banderas rojas

Christian sugiere tomar atención a estas ‘banderas rojas’ en el emprendimiento gastronómico. Si usted antes no tuvo asesoría, es momento de hacerlo. Póngase las pilas cuando...

Hay más del 5 % de quejas del servicio.

Nota que hay mucha rotación (renuncia) del personal.

No cuenta con buenos equipos, así como proveeduría de productos o un menú más estandarizado.

El sector donde está ubicado no va con el concepto del negocio.