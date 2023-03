Una latina rompe estereotipos con su propia marca de whisky

Carin Luna-Ostaseski, una cubano-estadounidense nacida en Miami, desafío el machismo y los estereotipos para meterse en el mundo del whisky escocés y ahora celebra los diez años de su propia marca con iniciativas para ayudar a otras mujeres en un proceso que sabe muy complicado.

Carin, creadora y dueña de SIA Scotch Whisky, que se produce y envasa en Escocia y se vende por ahora solo en Estados Unidos, contó en una entrevista cómo entró en un mundo en el que hace diez años no abundaban las mujeres y menos las latinas.

Christel y María Daniela, una amistad emprendedora Leer más

Ahora el género femenino está más presente y la igualdad se nota también en los consumidores de esa bebida alcohólica que en su juventud Carin creía solo para hombres mayores y suponía de un sabor poco agradable.

"Un 47 % de los consumidores de whisky ahora son mujeres, estamos ya cerca de ser la mitad", dice esta diseñadora gráfica que reside actualmente en Napa (California) y trabajó 17 años como directora creativa de marketing para grandes empresas.

Asociaciones como Women's Cocktail Collective o Women of the Vine and Spirits, a las que Carin Luna-Ostaseski pertenece, muestran que la diversidad ha llegado al negocio de las bebidas alcohólicas en EE.UU.

Carin es la única productora de whisky en la primera de esas asociaciones, pero hay otras latinas como Catalina Bentz, la primera mujer chilena en tener su propia compañía de pisco (Catan Pisco).

Gabriella Moya: En honor a las propias raíces Leer más

También está Mara Smith, cuya marca Inspiro Tequila se caracteriza por contar con mujeres en todo el proceso de producción, incluida la conocida maestra destiladora Ana María Romero Mena.