Marc Anthony habla sobre la ruptura entre Brooklyn Beckham y su familia

El cantante habla por primera vez sobre la polémica boda de Brooklyn Beckham y el distanciamiento familiar. ¿Qué dijo?

En septiembre de 2023, Marc Anthony recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Le acompañó David Beckham.

Marc Anthony ha decidido romper su silencio en medio de la mediática ruptura familiar que atraviesan los Beckham, luego de que su nombre fuera mencionado en el explosivo comunicado con el que Brooklyn Beckham confirmó el distanciamiento definitivo de sus padres, David y Victoria Beckham.

El cantante, amigo cercano de la familia desde hace décadas, fue señalado como uno de los protagonistas de uno de los episodios más polémicos ocurridos durante la boda de Brooklyn con Nicola Peltz, celebrada en 2022 en Palm Beach.

El origen de la controversia

El conflicto volvió a ocupar titulares tras las declaraciones públicas de Brooklyn Beckham, quien acusó a sus padres de interferir constantemente en su vida personal y de haber intentado sabotear su relación con Nicola Peltz.

Uno de los momentos más sensibles que relató fue el supuesto “baile inapropiado” protagonizado por su madre durante la recepción de su boda, episodio en el que, según su versión, Marc Anthony tuvo un rol clave.

El papel de Marc Anthony en la boda

De acuerdo con el relato de Brooklyn, cuando llegó el momento del primer baile del matrimonio, el cantante subió al escenario para llamar al novio, pero en lugar de aparecer Nicola Peltz, quien lo esperaba en la pista era Victoria Beckham. Este hecho, según se ha publicado, provocó el enfado de la novia y su posterior salida de la celebración.

Marc Anthony, quien interpretó varias canciones durante el evento, ha sido señalado en redes sociales como uno de los responsables del malestar que marcó ese momento. Sin embargo, el artista de origen puertorriqueño ha decidido aclarar su postura.

“Lo que se está contando está lejos de ser la verdad”

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el cantante fue tajante: “Lo que se está contando está lejos de ser la verdad”.

Aunque evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido, dejó claro que no comparte la versión que ha circulado públicamente.

“No tengo nada que decir sobre lo que está ocurriendo con la familia. Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz y tengo una relación muy estrecha con ellos”, afirmó.

Y añadió: “Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo, pero lo que se está contando no es ni de lejos la verdad”.

Una relación de años

La cercanía entre Marc Anthony y los Beckham está ampliamente documentada. David Beckham fue padrino de la boda del cantante con Nadia Ferreira en 2023.

Además, tanto él como su hijo Cruz lo acompañaron cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood ese mismo año. Se trata de una relación que, según el artista, sigue siendo sólida pese a la tormenta mediática.

Versiones encontradas

Un DJ presente en la boda aseguró al Daily Mail que el cantante simplemente invitó a bailar a “la mujer más hermosa de la sala”, Victoria Beckham, y negó que hubiera comportamientos inapropiados.

Según esta versión, no hubo gestos fuera de lugar ni intenciones de opacar el momento del matrimonio.

Brooklyn Beckham, en cambio, fue contundente al describir el episodio como uno de los momentos más incómodos de su vida.

Pero fue más explícito, pues lo citó como una de las razones por las que decidió no contar con su familia en la renovación de votos celebrada en agosto de 2025.

Mientras David y Victoria Beckham han optado por el silencio, las palabras de Marc Anthony añaden una nueva capa a un conflicto familiar que, por ahora, no parece tener una reconciliación cercana.

