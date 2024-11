Mara Topic lleva a Ecuador al Miss Universo 2024 con corazón y empatía

El 16 de noviembre se desarrollará la edición 73 de Miss Universo, cuya sede será la Ciudad de México. Ya todo está listo para recibir a las concursantes de 130 países en la Arena de la capital azteca y elegir a la sucesora de Sheynnis Palacios.

Después de 17 años, el certamen regresa a esa nación. De acuerdo con los organizadores, se espera un evento deslumbrante marcado por la elegancia, la cultura y la belleza. La ecuatoriana Mara Topic ya se encuentra en México. Ayer en el Convento de las Vizcaínas, ubicado en el Centro Histórico de Ciudad de México, compartió con el resto de participantes en la gala de las catrinas. Un evento en que los diseñadores tenían previsto presentar sus colecciones inspiradas en el Día de Muertos y las candidatas de Miss Universo desfilaron por la pasarela.

¿Cómo se siente, es una gran responsabilidad y a la vez un honor representar a un país?

La verdad es que, más que sentir nervios, me invade una emoción profunda, alegría y la plena consciencia de este hermoso compromiso que elegí asumir. Siempre soñé con estar en Miss Universo, y ahora entiendo que este certamen es una celebración única que une naciones y exalta a mujeres excepcionales, de quienes sé que aprenderé muchísimo. Si al final tengo el honor de llevar la corona, sería una dicha inmensa ofrecerle ese orgullo a mi país; pero ante todo, que sea la voluntad de Dios.

¿Aparte de maletas qué llevó a México?

Traje lo necesario, ni más ni menos. Estoy agradecida de contar con el apoyo de talentosos diseñadores ecuatorianos que destacan el arte de nuestro país, y también con el cariño de personas de todo el mundo. Algunos creativos, que me han acompañado desde Los Ángeles, donde desarrollo mi carrera como productora, directora y actriz, han contribuido con piezas que representan mi identidad y propósito.

¿Seguramente llevó regalos, recuerdos para sus compañeras?

Sí, chocolates hechos con nuestro espectacular cacao, específicamente chocojos de Pasaje, y también los tradicionales sombreros de paja toquilla. Son pequeños tesoros de mi Ecuador que reflejan nuestra cultura y calidad artesanal.

ECUADOR. Representarte en Miss Universo es un honor y una gran responsabilidad. Es llevar la fuerza, la calidez y el espíritu de mi país, mostrando al mundo que, aunque pequeños en tamaño, somos gigantes en corazón y en determinación.🇪🇨✨ pic.twitter.com/JwVoLEaeTX — Mara Topic Verduga (@MaraTopicV) November 1, 2024

¿Quiénes están o van a estar con usted?

Dieciocho millones de almas ecuatorianas. Además, mi directora nacional Tahiz Panus, Alexander González, todo mi equipo que me ha estado acompañando durante este tiempo, y por supuesto, mi mamá Tamy Verduga, quien siempre me apoya en todo. Aprovecho para saludar a las madres que respaldan a sus hijos de la mejor manera, permitiéndoles alcanzar sus sueños.

¿Por qué cree que usted debe llevarse la corona de Miss Universo?

Creo que Miss Universo debe ser empática, capaz de entender y sentir las emociones de los demás, con una auténtica convicción de servicio. Desde pequeña, gracias al ejemplo de mi madre, he amado ayudar a los demás y comprendo que una verdadera Miss Universo es una líder que inspira y motiva a otros a seguir sus sueños. Mi mayor propósito ha surgido de mi mayor inseguridad: mi enfermedad autoinmune y la pérdida de cabello. Hoy estoy al frente de un proyecto social dedicado a ayudar a pacientes de cáncer a mitigar el estrés y fortalecer su salud mental. Esta experiencia me ha enseñado que Miss Universo no solo debe inspirar, sino también ser una guía en las batallas de quienes la rodean.

Las encuestas en redes sociales en ocasiones mencionan a determinadas favoritas, pero los resultados siempre son otros. ¿Qué opina?

El apoyo de los fans es invaluable y transforma esta competencia en algo más significativo. Los fans no solo siguen y votan, sino que también nos inspiran con su pasión y cariño. Cada mensaje de aliento me recuerda que este viaje es un esfuerzo compartido. Al final, Miss Universo es una celebración de talentos y corazones, y estoy agradecida por cada persona que me acompaña en este camino.

Hay quien considera que la mala relación que existe entre los gobiernos de Ecuador y México, influya en los resultados. ¿Cómo piensa contrarrestar esta situación que puede afectarla?

La esencia de Miss Universo va más allá de cualquier relación política; se enfoca en la unión y la celebración de culturas, talentos y visiones de todo el mundo. Aunque los gobiernos puedan tener diferencias, el respeto, la empatía y el deseo de sorprender positivamente no entienden de fronteras ni ideologías. En el escenario de Miss Universo, somos representantes de nuestros países y del poder de la humanidad. Estoy aquí para representar a Ecuador con todo mi corazón y demostrar que los lazos humanos, que buscan construir un mundo mejor, están por encima de cualquier contexto político.

Luego de Miss Universo, ¿cuáles son sus planes y cómo piensa finalizar el 2024?

Al concluir mi experiencia en Miss Universo, mis planes se centran en seguir impactando de manera positiva y acercarme a quienes necesiten una voz de esperanza. Quiero finalizar el 2024 agradecida, con un corazón lleno de fe y rodeada de mi familia, sabiendo que cada paso que di fue guiado por Dios. Me comprometo a utilizar esta plataforma para seguir aprendiendo, creciendo y ayudando a quienes pueda tocar. Que sea su voluntad la que guíe mi camino, porque estoy para servir a los demás. En lo profesional… estén atentos, porque vienen cosas muy interesantes.

Lo que piensa Virginia Limongi sobre Mara Topic

La Miss Ecuador 2018, Virginia Limongi dice: “no sé si existen posibilidades de llevarnos la corona porque desconozco los cambios que ha hecho la nueva organización, pero el papel que ha hecho Mara es excelente. Siempre se ha dicho que estos concursos buscan la perfección, que las mujeres que van son bellas a punta de bisturí. Ella se mostró tal cual, al decir que usa pelucas. Este acto de sinceridad pudo haber sido motivo de bullying o de burlas. Para ella más pesó un propósito, sin importar una condición. Dejó ver que sabe a lo que va y lo que quiere, tiene el ángel para transmitirlo. Su evolución es muy evidente, ha hecho trabajos fotográficos, que la impulsan a ser comercial, lo que cualquier organización sin fines de lucro, quiere en una embajadora. No creo que influya el problema entre países, ya que México solo es la sede, ni siquiera el lugar de residencia de la Miss Universo. La organización no se puede meter, como no lo hace en cuestiones religiosas”.

Esto dice José Hidalgo sobre Mara Topic

El asesor de imagen, José Hidalgo opina que Mara tiene reales posibilidades de alcanzar la corona universal. “Primero tiene la experiencia internacional porque ya concursó en Miss Grand hace 5 años, además es una mujer de mundo que ha vivido la mitad de su vida fuera del país y se desenvuelve en el show business ya que es productora de cine, series y documentales. Tiene una gran personalidad y conecta con el público lo que le da una gran ventaja para la entrevista con el jurado que es lo que más pesa en Miss Universo”.

No considera que la mala relación entre países afecte a Miss Ecuador, “hay una organización directa del gobierno como lo fue el año pasado en El Salvador y más bien lo que tienen son un patrocinio de ciertos estados. En México son estados federales completamente autónomos. Creo que Mara debe ir con una estrategia comunicacional, y adelantarse a hablar del tema ante la prensa, con un mensaje de hermandad que es lo que el Miss Universo representa. Inclusive la puede beneficiar si es que comunica el mensaje correcto”.

Edhisson Guerrero sobre Mara Topic

Según el asesor de misses, Edhisson Guerrero, Mara Topic está lista para brillar en México. “Me atrevo a decir que desde hace algunos años no tenía la ilusión de ver el concurso que está lleno de cambios y expectativas. Ella tiene grandes posibilidades de ser top y hasta ganar la corona porque se ha preparado desde que fue Miss Grand Ecuador 2019”.

Considera que “ahora vemos a una mujer empoderada, con historia de vida, con bonito rostro y buen cuerpo, pasarela y oratoria, y por supuesto con impecable manejo de redes. El proyecto social que no es uno sino varios, también es parte fundamental de la competencia en 2024. Así que la veo haciendo un gran papel con resultados”.

Sobre las diferencias entre los gobiernos de Ecuador y México, “no creo que le afecte porque son temas políticos. Mara abrazó a México también como suyo”.

