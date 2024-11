Diego Ulloa no entendió un tuit de Pamela Cortés y lo 'arrastraron' en X

En medio de la crisis energética que enfrenta Ecuador, un comentario de la cantante y actriz Pamela Cortés en X (antes Twitter) desató un acalorado debate en redes sociales.

Cortés, quien es una figura muy querida en el país, compartió un mensaje dirigido a personas que luchan contra la depresión o el dolor físico y mental: "Búscale el lado bonito a la vida. Y si solo te da oscuridad en estos días… respira, busca ayuda, no te escondas. Un abrazo o un gesto de amor de alguien, es ese pequeño destello de luz, suficiente para volver a levantarte."

En su publicación, la artista aclaró que se trataba de un texto “no literal”, sin relación alguna con temas políticos ni reclamos sobre los apagones que afectan a la nación. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar la controversia.

Búscale el lado bonito a la vida. Y si solo te da oscuridad en estos días…respira, busca ayuda, no te escondas. Un abrazo o un gesto de amor de alguien, es ese pequeño destello de luz, suficiente para volver a levantarte. 🍀 — Pamela Cortés 🎤 (@pamela_cortesss) October 29, 2024

El actor y comediante Diego Ulloa, conocido por su trabajo en Enchufe TV, interpretó el tuit de Cortés como una falta de empatía hacia las personas que sufren los efectos de los cortes de luz, que pueden extenderse hasta 14 horas diarias.

Ulloa escribió en respuesta: "Artistas de otros países: cuestionan sus gobiernos, denuncian el cambio climático, usan sus redes para hacer activismo... Artistas de nuestro país: Búscale el lado bonito a la vida. Pamela porfa un poco más de empatía. Usa tu plataforma para algo mejor que esto."

Artistas de otros países: cuestionan sus gobiernos, denuncian el cambio climático, usan sus redes para hacer activismo...



Artistas de nuestro país: Búscale el lado bonito a la vida.



Pamela porfa un poco más de empatía. Usa tu plataforma para algo mejor que esto. https://t.co/oHHBiT6RFY — Diego Ulloa (@diego_ulloa_a) October 31, 2024

Érika Vélez al rescate de Pamela



Las palabras de Ulloa provocaron una oleada de reacciones en su contra. Erika Vélez, actriz y amiga cercana de Cortés, no tardó en intervenir: "Pamela no está hablando de los cortes de energía, está hablando de sus batallas internas. Parece que tú y otros desconocen la enfermedad de Pamela, que la afecta física y mentalmente, y por comentarios como los tuyos es muy difícil poder abrirse. Usa tu plataforma para cosas buenas, no para mandarle hate a una mujer."

Pamela no está hablando de los cortes de energía, está hablando de sus batallas internas, parece que tú y otros desconocen la enfermedad de pamela que la afecta física y mentalmente y por comentarios como los tuyos es es muy difícil poder abrirse. Usa tu plataforma para cosas… https://t.co/n7QjCltAdy — Erika Velez Z (@erikavelezz) October 31, 2024

Otros usuarios en X también se sumaron a la defensa de Pamela, acusando a Ulloa de falta de comprensión lectora y hasta de misógino. Criticaron su comentario por minimizar el mensaje de apoyo emocional que la cantante intentaba transmitir y por "siempre tirar odio" en redes.

Finalmente, Cortés respondió a la polémica con un tuit que buscaba poner fin a las interpretaciones erróneas: "Me sorprende la cantidad de gente que toma literalmente “oscuridad/luz” como si me refiriera a un foco o un enchufe. En mi tweet escribí desde la oscuridad mental, la desesperación que sufrimos personas con discapacidades o necesidades físicas o mentales."

