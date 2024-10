Por estas razones debes ver Superman: La vida de Christopher Reeve

Los cinéfilos ecuatorianos no son apegados a los documentales, pero sugiero que este sea visto como si fuese una lección de vida. Reeve, que abrió las puertas a los superhéroes hoy tan en boga, pagó caro su amor a los deportes. Matthew Reeve, uno de sus tres hijos, con voz quebrada recuerda: La última vez que lo vi de pie fue cuando me despedí, en jornadas previas al evento. Con estas imágenes, el documental va mostrando la figura de un auténtico ser humano y un clarísimo recado a favor del querer luchar por la vida. La edición del filme es acertada porque han sabido mezclar escenas de la vida cotidiana del actor, con los álgidos momentos vividos en los hospitales.

La música, compuesta por Ilan Esheri, complementa la narrativa, y sus directores (Ian Bonhope y Peter Ettedgi) no han escondido las sombras brotantes cuando no se tiene fuerzas para seguir adelante.

El argumento de Superman: La vida de Christopher Reeve

Culpeper, Virginia. Mayo 27 de 1995. Una carrera de obstáculos, 300 jinetes. El caballo más inquieto frena de golpe, revolotea a su jinete por los aires y cae de cabeza. El desplome se trueca -para el jinete- en parálisis total. Superarlo no será fácil. Superman, en realidad Christopher Reeve, es un tetrapléjico. “Pensó matarse”, afirma su cónyuge. Ella le dijo: “Te diré una cosa, Chris. Te apoyaré en todo lo que quieras hacer porque es tu vida y tu decisión. Seguirás siendo tú y yo te amo”.

ALGO MÁS…

Los Ángeles, abril 9 de 1979. La alfombra roja está llena de luminarias. En las plataformas los fanáticos gritan por cada figura andante. En un momento dado, los alaridos ensordecen. Quienes estamos cerca distinguimos a un actor de sonrisa bonachona y muy alto (1,93m). El smoking es azul y su piel es rosácea. La periodista que está a mi lado grita: ¡Christopher Reeve! Allí entiendo, es que Superman ha llegado a la ceremonia. Sí que es alto, pero, al verlo tan cerca, se transforma y es simplemente… un buen muchacho. Se detiene, nos da la mano, sonríe y sigue caminando. La muchacha que va a su lado es espectacular. Así veré muchas veces a Reeve, ídolo de las mujeres. Pasan los años. Ya no es Superman, pero tiene éxito. 1984. Nuevos griteríos, pero ya no a su favor. Llega y pasa en silencio, con su eterna buena voluntad. Ríe ampliamente. Se ha dado cuenta de que Tom Cruise se ha convertido en el nuevo imán.

Ahora estamos en 1996, es el 25 de marzo. La Academia me ha preguntado si quiero ir al teatro (el Dorothy Chandler Pavilion. 3.197 butacas) para ver el Óscar y olvidar la Sala de Prensa. Acepto sin dilación y estoy en el lobby de un teatro lleno de finos mosaicos, lámparas gigantescas que por ser hechas a mano cuestan fortunas. Las escalinatas están alfombradas y un aire de suprema elegancia vibra en los salones. Ingreso, busco mi lugar y quedo con la boca abierta:

Primera fila del palco frontal a la izquierda. Entiendo. Alguien canceló su presencia y los organizadores no aceptan que un asiento quede vacío. Ante la ausencia buscan a alguien que llene ese lugar y me invitan. Quedo encima del escenario.

Intermedio publicitario. Luces apagadas. En el tablado hay tramoyistas vestidos de negro, semejan sombras. Han dejado algo en el centro. Prenden luces rojas que se diluyen y ahora son celestes. Hay silencio. De pronto, todo el teatro se da cuenta…

¡Es Christopher Reeve, al año y medio de su accidente! Allí está Superman en silla de ruedas, de smoking, de impecable camisa de seda blanca y un micrófono invisible. Saltamos de las butacas, estamos de pie dándole una ovación. “Luce muy bien”, afirma la señora que está a mi lado. Las cámaras captan imágenes de la audiencia en platea: todos lloran. Trago duro. Minutos de aplausos. Reeve esboza su clásica sonrisa, tiene los ojos húmedos, pero es imagen de la alegría al decir: “Lo que probablemente no saben, es que salí de Nueva York en septiembre y acabo de llegar, en esta mañana. Me siento feliz de estar aquí y por nada del mundo me habría perdido este recibimiento. Gracias. Cuando era un niño mis amigos y yo íbamos al cine a divertirnos, pero entonces vimos Doctor insólito, de Kubrick, y empezamos a reflexionar sobre la maldad y la destrucción nuclear. Fuga en cadenas, de Stanley Kramer, nos hizo pensar en las relaciones interraciales y nos dimos cuenta de que los filmes podían tener un mensaje social. Luego vimos cintas como Pelotón, Filadelfia o Un milagro para Lorenzo, documentos crueles, pero uno es consciente del poder de las películas a la hora de exponer temas dolorosos pero sustanciales (…), ejemplos de aquellas películas que valientemente han puesto un mensaje social por delante del éxito en la taquilla”. Reeve moriría en octubre 10 del 2004.

