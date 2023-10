Maía, hace las paces con su ‘niña bonita’

Maía está de regreso. Con pisada firme y mucho que contar.

La artista colombiana, que en la década del 2000 encantó a América Latina con su tema Niña bonita, refuerza sus lazos con el público de Ecuador totalmente renovada, con proyectos musicales que retoman todo su ADN musical.

Cautivadora y elegante, así se mostró en esta entrevista que estuvo llena de proyectos.

Ahora sus canciones, con Ya te olvidé como punta de lanza, son para el disfrute lento y el cortejo. Salsa para enamorar. Aquí todos los detalles de su carrera en los últimos cinco años, que ha evolucionado pero el sabor no ha quedado atrás.

La entrevista

¿Cuánto tiempo Ecuador estuvo sin el honor de su visita?

La última vez que vinimos fue para promocionar nuestra primera salsa oficial, con un Beso de tu boca, en 2018. Pero en 2012 la última vez que canté aquí. En 2018 fui a Quito solo de promoción. Se siente muy bien estar tantos días en Ecuador. Con las redes todo se hacía desde remoto, pero yo necesitaba este contacto. Esto no tiene precio y es con lo que yo crecí. La música sí es tangible.

¿Qué tanto le divierte una gira de medios? ¿No es aburrido contestar casi siempre las mismas preguntas?

La diferencia la hace la calidad, la cantidad uno aguanta la que sea. Y esta calidad la da el entrevistado y el entrevistador. Con mi equipo la pasamos muy bien. Depende también de qué tan bueno es el periodista, porque si llegas y no te paran mucha bola y te hacen el mismo cuento de siempre, eso hace que te baje el ánimo. Intento que no me pase eso, porque sé que la próxima entrevista me gustará mucho. Para vivir chévere hay que vivir en el presente. Así que nada, depende ahora de ti que me saques todo el juego.

¿Cuál es su presente, musicalmente hablando?

En el 2018 empezamos a hacer salsa oficialmente. Buscaba ser nombrada salsera con todas sus letras. Durante la pandemia sacamos el disco Sensus, yo soy también compositora, y saco un tema junto a Gilberto Santa Rosa. Pero ahora estoy con una nueva disquera en Estados Unidos. Mi primer sencillo es Ya te olvidé y en mayo próximo saldrá mi nuevo disco. En diciembre saldrá un nuevo sencillo.

Y con esa promoción está por todos lados…

Sí. Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú…

Su música tiene una parte muy académica. Con el que retoma todos los elementos sociales y los lleva a lo sonoro.

Totalmente. Mira, la salsa es una creación de inmigrantes en su mayoría dominicanos, cubanos y puertorriqueños en Nueva York. La salsa, desde las diferentes perspectivas del Caribe, tiene sensaciones diferentes. Me gusta trabajarlo con mi folclor y mi tradición oral. Mis canciones tienen que tener mi huella dactilar.

¿Qué tradición oral rescata en sus canciones?

Por ejemplo, mi bisabuelo es el creador de La batalla de flores, uno de los desfiles más importantes del Carnaval de Barranquilla. Y eso significó para mí una gran influencia. He crecido con diferentes sonidos. Antes me moría por meter cumbia, mapalé y bullerengue, pero me di cuenta de que esto debe de fluir. Y de alguna forma de haber yo crecido con esto ya algo pasa.

¿Y en cuánto al folclore?

Acabo de salir de un proyecto social de enaltecimiento de nuestro folclore, en el que hice una canción son de negro, tambor berroche y mapalé. Tiré toda la colombianidad que puede existir (risas). Trato también de usar un español que todo el mundo puede entender, la idea es rescatar nuestro idioma. Ya hay suficiente canciones con palabras soeces, que está bien porque así es nuestra lengua, pero yo quiero usar el otro 99 %.

El género que hace es salsa de salón, es la sensación que deja al escuchar sus temas.

Perfecto. Es lo que incitamos en mis canciones. Queremos que sea un baile que tenga más de cortejo. Eso de que ya agarras a alguien y bailas, no. Queremos evocar el disfrute. Es chévere hacer las cosas paso a paso. Es música a largo plazo. Es una bandeja paisa que para consumirla necesitas un bajativo. Nos hemos acostumbrado a música muy ligera, porque la misma audiencia lo pide, pero creo que vale la pena tomarse con calma. Yo quiero llenar ese espacio.

Cuando sacó la canción Qué será de mí (2010), ¿siente que fue muy vanguardista?

Totalmente. Por ese entonces estaba aburrida con lo que estaba pasando y quería seguir trabajando con el folclore, pero también que puedes cambiar la personalidad de un tema según los arreglos que le pones. Tenía vallenato, R&B, techno… No nos podemos cerrar en un género.

Hizo una versión de Shallow en español. ¿Cómo se dio este proyecto?

En mayo de este año sacamos Seguiré, una versión en español y en bachata de Shallow, de Lady Gaga. Esta es una propuesta de nuestra disquera y me le medí. Es la única canción que no es salsa. Somos la única versión oficial de este tema. Lady Gaga es la que aprueba esta versión, junto a todos los otros compositores y la productora cinematográfica.

Domina también el alemán. ¿Se puede hacer el género en ese idioma?

¡Sí, claro! En cualquier idioma y en cualquier momento (y canta en perfecto alemán). El sabor va en cómo vives la canción.

Niña bonita es la canción con la que inicia su carrera, y que ahora parece tener nueva vida gracias a TikTok. ¿Qué significa para usted este éxito?

Yo he pasado muchas etapas con este tema. Primero enamorada, fue la que me dejó entrar a miles de mercados. Luego de ¡qué ‘jartera’!, solo querían escuchar ese tema. Luego, ya habían pasado diez años y tenía mucho más que ofrecer y no me dejaban mostrar más cosas. Pero hoy me di cuenta de que cada vez que la canto es diferente, cada público es diferente. Me reinventé con ella y sigue en mis shows. Para mí, Niña bonita cambia según mis eventos, se volvió más salsera. Es lindo saber que este tema me sigue acompañando y maduró conmigo. Estoy nuevamente enamorada de este sencillo, desde el agradecimiento. Además, me dio la oportunidad de estar aquí.