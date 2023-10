Andreína Bravo presenta 'Esencia', su nuevo disco junto a Radio Punto Rojo

El restaurante de cómida rápida McDonald's, en la avenida Orellana de Guayaquil, fue por una tarde un centro de eventos lleno de música y apasionados fans. La algarabía que ocurría en medio de este local era provocada por Andreína Bravo.

La cantante guayaquileña fue la estrella invitada al evento denominado Meet and Eat, que sirvió como excusa para hacer el lanzamiento de su primer álbum 'Esencia', además de encontrarse con sus fanáticos. Fue conducido por Karina Monroy de Radio Punto Rojo.

En este encuentro, los presentes vestidos de camiseta color morado, y los medios de comunicación, pudieron conversar con la 'bandolera' sobre este gran paso en su carrera.

'Esencia', que se estrena el 26 de octubre en todas las plataformas digitales, tiene ocho canciones. "Este disco es mi diario musical", explicó la reguetonera. Seis temas ya están disponibles en Spotify y son: 'Bandolera', 'Medicina', 'Hater', 'Refugio', 'Matriarcado' y 'Arte'. A estos se le suman 'Gata gánster' y 'Desayuno'.

Fanáticos de Andreína Bravo. Miguel Canales// EXPRESO

Para la también estrella de realities, el poder presentar este trabajo musical significa la compilación del esfuerzo de los últimos años. En su casi dos años de carrera ha recibido muchas críticas, sin embargo esto no la ha detenido. Por eso, temas como 'Refugio', dedicada a su familia, hablan de su fortaleza y sentimientos. "Antes hacía todo lo posible para agradar y me di cuenta de que no debe ser así", reflexionó.

Andreína Bravo en entrevista por su nuevo disco 'Esencia'. Miguel Canales// EXPRESO

Afirmó también que todos sus planes laborales están volcados a lo musical. Ya tiene acercamientos con nuevos artistas para hacer colaboraciones y prepara los temas para un segundo disco. "Me caso con la música", aseguró Andreína Bravo, sin perder su característica dulzura.

