La cantante Andreína Bravo está nuevamente en el ojo del huracán tras un reclamo en redes sociales de un colectivo de artistas gráficas.

La hija de Mariela Viteri se enfermó por exceso de proteínas Leer más

Según estas, la intérprete ha realizado y comercializado merch sin consentimiento del artista ilustrador para promocionar su tema 'Hater'. La acusaron de plagio y afirmaron que no sería la primera vez que habría pedido que realicen diseños para utilizar sin permiso.

Por ello, ‘La Bandolera’ no se quedó callada y en un boletín comentó lo siguiente: “Hace varios meses, Eva Salomé Alcívar Barreto me brindó sus servicios profesionales como ilustradora gráfica, me presentó un proyecto del trabajo a realizar, acordamos los fines y utilización del mismo, aceptó el negocio para lo cual se fijó un honorario, el que se pagó en su momento. Por lo que se desmiente que el trabajo haya sido una colaboración.

Sin embargo, habiendo transcurrido varios meses de la prestación del servicio, se hace una campaña por Tweets desacreditándome como persona, artista y causándome un grave daño a mí y a mi familia. Siempre he brindado mi apoyo a los artistas, pero hay personas con malas intenciones que lo único que quieren es hacer daño a los demás y por querer ser buena y ayudarlos, salgo perjudicada por individuos que no valoran ni aprecian el trabajo de los demás”.

A través de este comunicado, Andreína le exige a la mencionada señora el cese de “afirmaciones injuriosas que lo único que provocan es agravar su responsabilidad”.

También advierte que cualquiera “que profiera comentarios malintencionados, llenos de odio, sin pruebas y sin fundamento alguno, tendrá que asumir la responsabilidad que la ley prevé”.

Tras su participación en el reality 'El poder del amor', la popularidad de ella subió como la espuma. Desde ahí, ya sea por una u otra razón ha estado metida en escándalos. Uno de los más comentados fue el que protagonizó con su exmánager Ronny Rodríguez. Ambas partes dijeron que no se cumplió el contrato y él que había perdido dinero invertido en Andreína.

Cuando se la entrevistó el mes pasado, había lanzado una colección de productos con su imagen e indicó: “Trabajo con mi equipo. Antes esperaba que hicieran todo por mí, ahora soy como mi propia jefa. Ser mi propia jefa hará que no me vean la cara”.

Andreína no puede encargarse de todo, lo suyo es lo artístico, necesita gente con experiencia, no novatos, pero para eso hay que meterse la mano al bolsillo y pagar.