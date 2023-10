Madonna, tres de sus hijos se suman a su Celebration Tour

Madonna finalizó el tributo a Michael Jackson ayer en su Celebration tour con un abrazo y el mensaje "Never can say goodbye" proyectándose en las pantallas gigantes del O2 Arena de Londres, simplemente hermoso. 🥺❤️



Video completo: https://t.co/yA2LpResDv#CelebrationTour pic.twitter.com/3wCvdHD7Pp