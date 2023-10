Kesha emprende una gira con sus mejores éxitos

La superestrella de la música de 36 años acaba de iniciar su Only Love Tour el pasado domingo por la noche (15 de octubre). El lugar escogido fue The Factory en Deep Ellum en Dallas, Texas.

La lista de canciones de la noche incluye algunos de sus mayores éxitos, incluidos Cannibal, Take it fff, Your love is my drug y We R who we R.

Pacto de silencio: Las cinco protagonistas de la nueva novela de Netflix Leer más

La gira ve a la cantante haciendo escalas en todo el país, incluidos Austin, Orlando, Nashville, Washington D.C., Nueva York, Boston, Los Ángeles y Las Vegas. Para obtener toda la información sobre boletos y recorridos.

Este regreso es especial puesto que Kesha estuvo inactiva por más de cinco años tras una larga batalla legal con su exproductor Dr. Luke.

Todo se remonta al año 2014, cuando Kesha presentó una demanda en la que acusaba de violación y manipulación emocional a su entonces productor. Al que también acusaba de haberla obligado a consumir drogas y de haberle provocado una bulimia nerviosa.

Draco Rosa celebra 40 años de carrera Leer más