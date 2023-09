Maga Córdova: "Viví una etapa en la que no me sentía artista”

Alejada de la música durante aproximadamente tres años, Maga Córdova reaparece con un nuevo sencillo que lleva por nombre Reloj de arena, un pop urbano que está disponible en las plataformas digitales. La artista surgió en la escena musical en 2016 en la segunda temporada de La voz Ecuador y su lanzamiento profesional se dio en 2018.

Mila Egred cuenta su 'dilema' en Ecuador Leer más

Algunos de sus temas son 'No me dejes sola', 'Error tras error', 'Te lo buscaste' y 'Amor camuflado'. También tiene a su haber 'Cuando nos encontremos', una colaboración con la actriz y cantante colombiana Martina La Peligrosa.

“Durante el tiempo que estuve ausente fui mamá de una niña (Emma), además vino la pandemia que afectó a todos y debí sanar algunas situaciones en mi vida. Ahora consideré que estaba lista para volver, cuando es el momento el universo manda lo que mereces recibir y las señales indicadas", cuenta.

Agrega que su mánager le escribió y le dijo que debía intentarlo de nuevo. "Acudí a un evento y me reencontré con mis productores que me sugirieron que lance 'Reloj de arena'. Lo pensé, fui a mi casa y la escuché. Sentí que era una especie de mensaje, que la Maga del pasado le decía a la Maga del presente que regresara. Fue loco, porque hubo una etapa en la que no me sentía artista, tenía la autoestima baja”.

Te puede interesar: Maga Córdova, con más planes que quejas

El tema fue escrito por Maga y Jaime Velázquez, producido por Velázquez y Jorge Nehme. “Lo grabé hace dos años. En 2023 volví a grabar, la parte de las voces, con una energía e intención totalmente distinta”.

Un reloj de arena tiene relación con el tiempo...

Así es. Entendí que cada proceso es personal, no me tengo que comparar con nadie.

¿Qué aprendió en esa ausencia?

Todo está en la cabeza, el poder de la mente es increíble. Nosotros creamos nuestra realidad, somos lo que queramos. Aprendí a perdonar, a quererme y a sanar.

Ha mencionado lo de sanar varias veces. ¿Qué sanó?

Tenía muchas inseguridades, inmadurez. Me eduqué en la inteligencia emocional. Un artista siempre está muy expuesto y depende mucho de la opinión del resto.

María The Grace: "El futuro es femenino" Leer más

¿Ahora le dio por lo urbano?

Tengo un poco de todo, me gusta explorar. Siento que tengo mucho que dar, me gusta probar y ser versátil. Los artistas cambian y evolucionan, cada trabajo es diferente, nos pasan cosas nuevas en la vida.

Te puede interesar: Maga Córdova, entre el estilo urbano y el clásico

Su nombre es María Gracia, pero la llaman Maga. ¿Como algo mágico?

(Risas) Desde la época de colegio me dicen así. Tal vez tenga un toque mágico. Canto desde que hablo, a los 6 años tenemos uso de razón y antes de esa edad ya cantaba. A mis padres les encanta todo lo relacionado con el teatro y la música. Crecí con eso, soy hija única. Un plan familiar es ir a un concierto. Todos siempre supieron que la música era lo mío, siempre fue parte de mí.

Está a punto de terminar el 2023, ¿cuáles son sus planes?

El jazz llega a Quito en septiembre Leer más

Quiero grabar con productores en Miami, Estados Unidos. Cuando te descubres musicalmente es súper bueno juntarse con personas distintas. Siempre es bueno rotar, porque cada persona es un mundo, aporta, crea, nunca se termina de aprender. Vivo el día a día, disfruto el proceso de esta canción. No me gusta estresarme o llenarme de incertidumbre. Lo único que tenemos es el ahora.

Sorprendió a su fanaticada cuando se convirtió en madre...

(Risas) Me gustaría que ella sea feliz. Emma parece una viejita. Aprende ballet, gimnasia olímpica. El baile le fascina. Es mi gran amor. No estoy casada, gracias a Dios. Estar soltera es lo más inteligente.

Te puede interesar: Maga Córdova espera a una niña

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!