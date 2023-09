María The Grace: "El futuro es femenino"

La DJ guayaquileña María The Grace, como se la conoce en el medio artístico, escuchó música electrónica por primera vez cuando tenía 11 años. “Fue a Tiesto, en mi discman. Estaba camino a Cuenca en el carro de mis padres y sentí el bajo en los audífonos mientras veía las lagunas de El Cajas, fue una experiencia surreal”, recuerda.

Aunque se graduó como bióloga marina en la universidad, lo que hace ahora es con lo que se siente más conectada y comprometida. Le gusta pensar que puede ser muchas cosas y que un título o un trabajo en específico no la definen por completo. Mucho menos la limitan en su empeño de lograr todos los objetivos que se propone.

Para ella, el club Monovox, ubicado en Guayaquil, representa un antes y un después en su camino musical. Aunque desde siempre le gustó ir a raves, este lugar se convirtió en un espacio seguro para ella. Al organizarse allí eventos dedicados exclusivamente a la música electrónica todos los viernes, ella lo frecuentaba mucho. Durante la pandemia, el club pausó sus actividades, sin embargo abrieron cursos para DJs, y María The Grace se inscribió en uno.

“Mi DJ favorito de house, Moga, era el profesor, así que eso me animó a apuntarme. Pasaron los meses y junto a él y George Levi, otro DJ, descubrimos que no era tan mala después de todo. Pasé a ser residente del club hasta marzo de este año”.

Desde el 2020, lleva recorriendo la Costa, Sierra y Oriente del país, presentándose en diversas fiestas y clubes. Entérese de todo lo que compartió en esta charla con EXPRESIONES.

¿Cómo es su proceso de investigación a la hora de preparar un nuevo set para un show?

Para mí todo se trata del ‘mood’. Pero siempre que voy a un lugar nuevo, investigo sobre su escena, los DJs locales, quién hará el ‘warm up’ o si yo lo haré, quién es el artista principal y cómo es su música. Todo esto sin perder la esencia del house, tech house y Nu-disco que me caracterizan. Puedo tener un playlist armado, pero nunca me rijo estrictamente a eso ya que si el ‘mood’ de la fiesta cambia, veo si yo me adapto o lo cambio.

¿Qué quiere contar con su música y qué temáticas de la vida aborda?

Me encantan las vocales. El que me conoce sabe que mis sets están llenos de coros y breaks con distintas voces, sobre todo las que tienen letras felices y con mensajes positivos. Siempre he creído que si la gente va a bailar una canción, lo que se canta es importante y no puede pasar a segundo plano como un efecto más. Si alguna bandera llevo, es la de promover a las mujeres ecuatorianas en la escena electrónica y que todas -o la mayoría- tengan más oportunidades y recursos que los que yo tuve. Por eso creamos Audia Collective.

¿Qué es Audia Collective?

Este proyecto lo creé junto a dos DJS más, Luna Alvarado, de Cuenca, y Anna Belén, de Quito. Queremos que más mujeres se sientan seguras de que la escena electrónica es un lugar seguro y próspero para ellas. Queremos ser un enlace y encuentro para los talentos femeninos nacionales.

La DJ lucha por que en la mujer se reconozca su talento más allá de una cara bonita. G7pro (Ig: @g7proec)

¿Cómo ha sido trabajar en un sector dominado mayoritariamente por hombres?

Tiene sus pros y sus contras. Al principio, muchas personas creían que me contrataban por tener una cara bonita o solo por el hecho de ser mujer, entonces es más fácil que te desacrediten. A veces, cuando iba con mi novio a shows, pensaban que él era el DJ y no yo. O creían que él me había enseñado lo que sé. También hubo promotores que querían pagarme menos porque nunca habían tocado mujeres en sus eventos y no sabían si la fiesta iba a ser tan exitosa. Por otro lado, agradezco que estos hayan sido eventos aislados, aunque sé que todavía hay gente que cree que muchas DJs estamos donde estamos por nuestro físico y no por nuestro talento.

¿Cuáles son sus planes a futuro más cercanos?

Estoy preparándome para convertirme en productora y hacer música con mis propias vocales. También tenemos muchos planes con Audia Collective.

ESTOS SON SUS ESENCIALES

Canción que lleva en repeat: Otto’s Journey, de Mylo.

Su máxima referente en la industria: Jayda G, DJ y productora canadiense que, además de ser artista, es toxicóloga ambiental. Ha llenado estadios y ha estado nominada a los Grammy.

Top 3 de clubes en Ecuador: Monovox en Guayaquil, Lost Beach Club en Montañita y Bassick en Quito. Ha tocado en todos.

Está preparándose para convertirse en productora. G7pro (Ig: @g7proec)

