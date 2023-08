Kattya Ojeda, atrapada en el bolero

Los artistas tienen sus tiempos. Y más los independientes, ya que el proceso de sacar música tiende a ser más largo y lento en comparación con quienes cuentan con un equipo de apoyo.

Pero alejarse y volverse a acercar tiene sus consecuencias positivas, pues se observa todo lo que está alrededor desde otro ángulo. Algo así le pasó a Kattya Ojeda, la cantante guayaquileña que presenta La razón, su último sencillo, a ritmo de un bolero nostálgico.

En cuanto a la historia que encierra esta canción, una dolida ruptura amorosa, la cantante asegura que hoy la siente y recibe de otra manera. Y ese es el mensaje que quiere ofrecer a sus oyentes: no es recomendable escoger extremos en la vida, hay veces que los grises sí funcionan.

Promete que a partir de ahora no dejará de presentar música. Que aunque sea algo que exige la industria actual, también lo hace por ella misma, ya que reconoce que es la única manera de expresar y compartir su arte y esencia.

La razón, vista desde otra perspectiva

El sencillo La razón fue producido y terminado a finales del 2021. Desde ese tiempo hasta ahora, todos los sentimientos que le provocaba escuchar esta canción han evolucionado.

“Habla de que sí existe la escala de grises y que no es todo blanco y negro. Mientras yo he ido creciendo, más pienso de esa manera y estos años me lo han hecho reafirmar”, resalta. La artista considera que lanzarla años después le ha hecho ver todo más sano y bonito.

En cuanto a la composición de este bolero, tiene una particularidad: las estrofas fueron escritas en décimas y con una estructura y armonía no tradicionales para el género.

Como parte de las influencias musicales para los arreglos del tema, se encuentran las sonoridades de Andrés Cepeda y Jeremy Bosch.

Fue un experimento, ya que la mayoría de canciones que son escritas de esta forma suelen llevar un ritmo más folclórico.

Con mis amigos hacemos esta broma de que si estoy haciendo música para perder seguidores (risas). Yo considero que hay público para todo. Nosotros como seres humanos tenemos momentos en los que queremos disfrutar, queremos farra y bailar. Pero hay otros en los que queremos música más melancólica. Seguro hay gente masoquista como yo que cuando está triste, escucha música más triste todavía. Kattya Ojeda

¿Pendiente de las cifras?

“Yo soy madre y padre de este proyecto. Soy la persona que está a cargo de todo y revisando cada aspecto”, señala. Kattya no les hace mucho caso a los números, aunque admite que durante las primeras semanas tras lanzar un tema, sí está pendiente para saber cómo va. “Más allá de eso, es algo que suelo soltar, la verdad es que si uno está demasiado pendiente de eso, termina deprimido. Al inicio, todo el mundo sabe que va a ser difícil, que es un camino cuesta arriba y que más que una carrera de velocidad, es de constancia”, asegura.

Su plan ahora es sacar la mayor cantidad posible de canciones, en las que está plasmada su esencia, para que el público pueda conocer de verdad quién es ella.

Lo que se viene

Pese al contexto social que vive el país en los últimos meses, Kattya está muy enfocada e ilusionada en planear shows en vivo. Para ella, al final estar en un escenario es lo que más disfrutan los artistas.

Sobre las canciones de su próximo EP, esto fue lo que adelantó: “Están entre el pop y otras sonoridades que van siendo añadidas. Me gusta mucho experimentar con diferentes géneros, no me quiero encasillar nunca en uno solo porque la verdad es que a mí me encanta de todo. Siento que uno también crece mucho cuando empieza a explorar diferentes estilos”.

