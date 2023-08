Las actualizaciones de las distintas redes sociales existentes sorprenden cada vez más a los usuarios. Un sector que se ha visto beneficiado con estos cambios y nuevas modalidades de navegar en ellas, es la industria musical y, por ende, los artistas.

Sobre todo los músicos independientes, que cuando están empezando su camino profesional, muchas veces cuentan con recursos económicos limitados. Las redes se han convertido en aliados perfectos para que, con creatividad y algo de suerte, sus canciones se viralicen y así lleguen a los oídos de posibles fanáticos.

TikTok es la aplicación estrella en lograr que personas que recién están comenzando su trayecto en la música, se vuelven celebridades. Entre los nombres más destacados están León Leiden, Justus Bennetts, Lizzy McAlpine, Tai Verdes, entre otros.

YouTube

YouTube Music anunció que ha introducido una nueva función en la app. Se trata de Samples, una herramienta que ayudará a los usuarios a descubrir nueva música. ¿Cómo? El funcionamiento es muy parecido al de TikTok, ya que al tocar el ícono se inicia un video de 30 segundos y la aplicación le sugiere usar una canción. Esta es elegida según el perfil de la persona, centrándose en los artistas que le gustan y otros relacionados a ese género, que tal vez desconoce. Si considera que la canción no va de acuerdo con lo que quiere transmitir, puede deslizar hacia arriba y aparecen más sugerencias.

Actualmente, YouTube Music ofrece varias formas de descubrir nueva música adaptada al consumo y las tendencias de cada internauta. También existe Supermix, una lista de reproducción que incorpora canciones y artistas de su perfil de escucha; o Discover, donde colocan temas según el historial. “El video de formato corto y el desplazamiento infinito tienen aplicaciones realmente interesantes en el descubrimiento de música. Es una forma sencilla de descubrir nueva música, pero no es el final del viaje, sino el comienzo de encontrar a un nuevo artista o canción”, aseguró Gregor Dodson, gerente de producto de la aplicación.

Instagram y Spotify

Hace unas semanas, estas dos plataformas anunciaron una alianza para crear una playlist que estará disponible en Spotify, en la que van a poner las 50 canciones más virales de Instagram. Por ahora, solo está disponible en México y en Brasil y las listas se actualizan semanalmente. ¿Por qué esto es importante para los artistas? Porque van a tener un incentivo mayor para crear reels, poder entrar en la playlist y además tener la oportunidad de ser destacados en la portada.

Wolfine, un caso de éxito

Las plataformas también han logrado revivir canciones lanzadas hace muchos años. Y esto es lo que está pasando justamente ahora con Wolfine, el artista colombiano que en 2012 se hizo muy conocido gracias al éxito que tuvo su sencillo Escápate conmigo. Una década después de su salida, la canción ha resurgido gracias a TikTok. Este hecho responde a la magia del universo digital para viralizar canciones. Wolfine, quien actualmente tiene más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha vuelto a estar en el ojo del mercado y está listo para presentar su nuevo single, titulado Cumbianea.

León Leiden, el rey de TikTok

El éxito de este artista mexicano empezó en 2020, cuando creaba canciones a partir de sonidos cotidianos como los de fósforos dentro de una caja o el ruido que produce una moneda cuando cae. Todo este contenido lo subía a TikTok y así su trabajo empezó a viralizarse. Además de ser un talentoso cantante, León destaca también por su faceta como productor y compositor, lo que le ha permitido trabajar con reconocidos artistas latinos. El año pasado en esta plataforma presentó Solo te pido, el nuevo tema de RBD que aún no tiene fecha de estreno, pero que tiene a la expectativa a todos los fans de la agrupación. Lo escribió junto a Sofía Reyes.

El cuento de hadas de Tai Verdes en TikTok

Tai Verdes trabajaba en una tienda Verizon de Los Ángeles. Ahora es uno de los músicos más populares de Spotify. Después de siete pruebas fallidas para concursos como American Idol y The Voice,

Verdes siguió practicando canto en su carro durante una hora y media cada día. Tras seis meses de hacer esto, tuvo su gran oportunidad cuando publicó un video interpretando Stuck in the Middle en TikTok en agosto del 2020. La publicación la acompañó del siguiente texto: “Si esto consigue 1.000 me gusta, sacaré esta canción”. Se hizo viral, lo que ayudó a Verdes a acumular 1,7 millones de seguidores en la plataforma. A partir de ahí, su carrera ha estado en continuo ascenso.