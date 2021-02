Maga Córdova, entre el estilo urbano y el clásico

Cuando la cantante Maga Córdova está sobre el escenario, presenta un video musical o sube una fotografía a Instagram, siempre sorprende a sus fanáticos con sus imponentes looks. Si hay algo que le fascina a la joven de 24 años sobre la moda, es que puede expresar a través de ella su estado de ánimo y que, al pasar el tiempo, su crecimiento personal y profesional se ve reflejado en su vestuario.

Gustos camaleónicos

“No me estanco en un solo estilo porque este siempre va evolucionando. No soy mucho de seguir tendencias porque si hay algo que no me gusta, no lo uso y punto”, enfatiza.

Cuando acude al estudio de grabación o se reúne con sus amigas, es fanática de la comodidad y sencillez con prendas urbanas. Le fascinan las crop tops, los jeans cintura alta y los pantalones joggers (deportivos).

Para la noche, prefiere opciones con un toque más elegante y clásico como vestidos o faldas. En su armario priman los colores negro, blanco, rojo y azul marino.

Confiesa que jamás usaría sandalias romanas ni estampados muy llamativos. Y en zapatos disfruta usar de igual manera tacones o zapatos deportivos, “todo depende del nivel de informalidad al lugar al que voy”.

Look monocromático para la noche. Miguel Canales

Accesorios y más

Le encanta complementar sus looks con argollas doradas, diamantes y perlas. No se complica en la elección de sus carteras, “siempre utilizo mi clásico bolso negro porque combina con todo”, dice.

Dua Lipa, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski (más conocida como Emrata) y Rosalía son sus mayores referentes de moda.

Para esta artista, las prendas de diseñador, aunque son un lujo y le encantan, está consciente de que no son necesarias. “No me complico en eso. Si voy a la bahía y veo algo que me gusta y me queda bien, me lo voy a poner sin importar cuánto cueste. Lo importante es que no se dañe a la primera lavada”, resalta Maga.

Secretos de belleza

Desde los 13 años, Maga mantiene una rutina de cuidado para su piel. “Todos los días aplico ácido hialurónico, vitamina C, crema hidratante y contorno de ojos. Una piel suave y saludable es nuestra mejor carta de presentación y si se la descuida, no se recupera”, detalla.

Además, dice que no sale de casa sin protector solar. Sus básicos para el maquillaje diario son el corrector de ojeras, delineador blanco y labios rosa. Y su perfume favorito es ‘Baccarat’.

Mamá fashionista

Hace tres meses se estrenó como mamá de Ema, quien alegra sus días. Confiesa que añora verla crecer para combinar ropa junto a ella y, cuando sea más grande, poder asesorarla en los looks que usará para sus fiestas.

Hace énfasis en que esta nueva experiencia en su vida (ser mamá) no va a cambiar su estilo en la moda porque.... “una cosa es ser mamá y otra cosa es ser mujer”. Sin duda, Maga seguirá sorprendiendo a sus fanáticos con looks urbanos, juveniles y con un toque de sensualidad.

Maga también apuesta por un estilo 'business girl'. Miguel Canales

