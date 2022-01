Valiente y atrevido. Así se describe el boricua Lunay. Y es que hacer una gira de medios presencial en medio de una pandemia (y el rebrote de casos en Ecuador) es una cuestión de cuidado. Pero con las precauciones adecuadas y, sobre todo mucha buena vibra, reconectó y conoció a su público en medio de ciertas medidas.

El reguetonero empezó su carrera en 2018 y ha conseguido gran reconocimiento gracias a su ‘flow activo’ y buen look. En esta entrevista nos cuenta más de su vida, su futuro y la experiencia de sus fans al conocer a su ídolo. ‘El niño’ es su actual álbum.

Lunay: El niño sexy del reguetón tiene ganas de crecer Leer más

¿Qué tal estos días fuera de casa?

Estar fuera se siente bien pero uno la extraña. Pero igual hay que ir a trabajar y seguir con la música. Estoy muy contento de llevar la vida que llevo.

Al estar fuera ¿qué es lo primero que extraña?

A mis perritos. Los amo. También a mi comodidad, es mi lugar, sabes. Estar tranquilo y hacer mis cosas y planificarla tranquilo. Pero sin duda amo este mundo, de salir y viajar.

¿Y la comida o la familia?

No, bueno. Eso siempre. Pero yo me adapto a lo que sea, no me incomodo mucho. Yo me di cuenta que aquí en Ecuador comen muy similar. Eso me gustó. Yo me pedí fritada y ceviche de camarón. Lo que siempre quiero comer es el mofongo, un plato típico de mi país.

Ahora que hablamos de comida, ¿qué tal se lleva con la cocina?

Pues yo solo revoltillos.. (risas). Tengo que aprender este año y ser un varón en la cocina.

Tiene 21 años, pero desde hace algún tiempo vive solo. ¿Cómo dio este paso?

Fue a los 17 años y fue por seguir mis sueños. Estoy solo por mi camino y mi carrera, decidí hacerme hombre un poquito antes y tomar responsabilidades adultas para poder sobresalir. Tenía que seguir el sueño de la música como sea. Y es que siempre he vivido un poco adelantado, siempre estaba con los más grandes.

Se tiene la idea que el mundo del reguetón es complicado porque está muy vinculado con la calle y es difícil conseguir el estrellato . ¿Cómo ha hecho para llegar a este mundo que tiene sus dificultades y nombres tan fuertes?

Me ha posicionado estar aquí mi seguridad, mi talento, mis ganas. El equipo que tengo es importante, en especial mi sello La Familia con Chris Jeday y Gaby Music. La buena música es lo que habla, sin duda. Como artista lo que te pone en el sitial es estar fresco.

¿Su freestyle es el sello diferenciador?

Con mi freestyle (estilo libre de rapeo) marqué mucho y tengo varios escritos desde mis inicios. Van a seguir viendo más de este estilo, mi carrera comienza ahora.

Mar: “Desde niña quise ser una popstar” Leer más

Más música

Lunay logró estar cerca de los grandes de forma muy rápida. Ya ha cantado con Daddy Yankee y Bad Bunny…

Y sí ¡son tres generaciones de artistas! Es un momento gigante para mí, todo esto me ha sumado.

Ahora está cantando Un ratito con Luis Fonsi. ¿Cómo lo invitan?

Fue a través de mi equipo de manejo y desde que escucho la canción me encantó, así fue como escribí mi verso y nos metimos al estudio. Ahora estamos nominando los charts.

Luego de su colaboración con Anita, ¿cómo le ha abierto las puertas Brasil?

¡Ha sido increíble! Es un nuevo planeta por conquistar, así se siente. Estoy loco por ir. Y tengo que decir que estoy muy agradecido con ella por colaborar conmigo. Ella es una gran estrella y Todo o nada sigue prometiendo.

Ya tiene dos discos en su carrera. ¿Cuál es su favorito?

Te diría que El niño. Yo siento que tienen algo que me lo disfruté demasiado al grabarlo. Pero sí es difícil elegir.

Pertenece tanto a la nueva generación musical como a la social, es parte de la denominada Generación Z, que busca inclusión y respeto en los temas que consume. ¿El reguetón aceptó este cambio?

Yo sé que el mundo está cambiando y lo que hago es música de calle, hablamos de pistolas y lo que pasa ahí. Sé que influye, pero lo veo como entretenimiento. Siempre cuido lo que digo y hablo. El reguetón ya se abrió a nuevos temas y es tan grande que va para todo tipo de público.

El cine es otro de sus proyectos. ¿Cuándo planifica empezar?

Tuve la bendición de colaborar con Eugenio Derbez. La película saldrá en verano y allí mi personaje es un valet parking. Yo creo que la comedia es el género que más va conmigo.

Sofía Reyes: “Encuentro mucho el éxito desde lo que amo” Leer más

Conoció a sus fans

En el hotel Hilton Colón fue la cita de Lunay con su club de fans oficial (Lunay Ecuador). Quince de sus miembros tuvieron la oportunidad de tomarse fotosy verlo cantar. El grupo se enteró de la llegada gracias al equipo del artista quienes fueron invitados para conectar. Ellos piden cada semana las canciones de Lunay para posicionarlo en los charts.

Lunay junto a Dayanara Andrick Cantos// Cortesía

Colaboró con ecuatorianos

En su visita en Guayaquil conoció a la cantante Dayanara, juntos grabaron una canción para las redes sociales. Además dejó ver sus dotes de actor junto a los creadores de contenido Álex Vizuete y Gilliam Mieles.