"Si no es ecuatoriana, no la quiero": de trend a éxito en la TV: ¿Quién la canta?

Desde hace cinco meses, Lunares ha dominado TikTok con su pegajoso coro: “Si no es ecuatoriana, no la quiero”. Este tema, interpretado por Mersa, ha acumulado más de 1.2 millones de reproducciones en la plataforma y ha sido usado en más de 57 mil videos, de forma oficial. Sin embargo, la popularidad del sencillo no se limita a redes sociales, ya que ha llegado a la pantalla chica en la novela Los García, transmitida por Ecuavisa.

Lee también: Los García: Las actuaciones de los talentos de TikTok dividen al público

Gata Only: el éxito viral de FloyyMenor que arrasó en TikTok este 2024 Leer más

La canción se ha convertido en un himno para los momentos de Liliana, personaje interpretado por la influencer Luciana Guschmer, una de las figuras más seguidas en redes sociales.

¿Quién es Mersa?

Mersa, cuyo nombre real aún no se ha revelado públicamente, es un joven artista urbano ecuatoriano de 18 años. En su biografía de YouTube, se describe como cantante, compositor y una de las promesas más importantes del género urbano en el país. Su pasión por la música nació en casa, de la mano de su padre "Dimegigio", uno de los referentes de la música urbana en Ecuador y actual mánager del artista.

Aunque Mersa comenzó a componer en secreto durante sus años escolares, su debut oficial llegó en 2023 con el tema Lo Que Te Gusta. Desde entonces, ha trabajado para pulir su estilo y ofrecer un sonido genuino que lo distingue dentro del panorama musical.

Los números de Mersa y Lunares

3.078 suscriptores en YouTube.

Más de 460 mil reproducciones en la versión oficial de Lunares en YouTube y 10 mil en la acústica.

22.1K seguidores en TikTok, con videos que superan el millón de visualizaciones.

361.177 reproducciones de Lunares en Spotify y cerca de 27 mil oyentes mensuales.

¿De qué se trata Lunares?

EL ClúB de Bad Bunny: el cantante lanza nueva canción y da pistas de su nuevo álbum Leer más

La canción que interpreta con Mr Reo y Kiff está cargada de romanticismo y ritmo urbano

"No sabe nada de todos tus lunares y cómo me guiaban... Cuando estamos solos no quiero que le bajes, quiero darle de nuevo a ese kilometraje... Si no ecuatoriana no la quiero, por eso la que me gusta eres tú", son algunas de sus líneas.

Este éxito no solo refleja el talento de Mersa, sino también el creciente impacto de la música ecuatoriana en la escena urbana y la capacidad de las redes sociales para catapultar a nuevos artistas al estrellato. Mersa se perfila como un nombre a seguir dentro y fuera de Ecuador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ