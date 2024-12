Gata Only: el éxito viral de FloyyMenor que arrasó en TikTok este 2024

En 2024, una de las canciones más populares en TikTok no es solo un éxito viral, sino también un fenómeno cultural que ha cautivado a millones de usuarios alrededor del mundo: 'Gata Only', el reguetón de FloyyMenor y Cris Mj. La canción, que narra la historia de un joven que se siente atraído por una chica irresistible, ha sido un verdadero hito dentro de la plataforma, donde ya acumula más de 50 millones de creaciones y más de 1.3 mil millones de reproducciones en Spotify.

¿Quién es FloyyMenor?

FloyyMenor es un talentoso artista chileno de tan solo 19 años, no solo ha logrado romper las fronteras de su país, sino que ha puesto a Chile en el mapa musical internacional con su tema. "Yo estaba en unos shows por otra región de Chile, y empecé a escribir esa canción", contó FloyyMenor en una entrevista con Billboard. "Yo sabía que esa canción iba a pegarse. Se siente genial que la gente la está apoyando", agregó.

Un logro histórico para la música chilena

'Gata Only' no solo ha conquistado a los fans de TikTok convirtiéndose en la canción más popular del 2024 en la plataforma de videos, sino que también ha logrado un hito importante en las listas musicales. La canción de FloyyMenor es la primera de un artista chileno en 25 años en ingresar al Top 10 de las Hot Latin Songs de Billboard, un logro que la convierte en un referente de la música latina contemporánea. La última vez que un artista chileno alcanzó este hito fue en 1999, cuando 'Tú sabes bien' de La Ley y Ednita Nazario llegó al No. 8, y antes de eso, 'Huele a peligro' de Myriam Hernández logró el No. 5 en 1998.

El éxito de Gata Only no solo habla del talento de FloyyMenor, sino también del poder de TikTok como plataforma para catapultar canciones y artistas a la fama global. Con su pegajoso ritmo y su letra atrevida, la canción ha trascendido las fronteras de la música urbana, convirtiéndose en un himno en muchas partes del mundo.

El poder de TikTok en el éxito musica

El ascenso de 'Gata Only' demuestra el poder que tiene TikTok en la industria musical de 2024. Con más de 200 millones de creaciones en la plataforma, las canciones más populares en TikTok no solo dominan las listas de tendencias, sino que también logran un impacto significativo en otras plataformas de streaming como Spotify. Gata Only ha logrado convertirse en un éxito global, gracias a la enorme comunidad de usuarios que comparten su amor por la música a través de los videos virales.

El reguetón chileno ha ganado así una visibilidad inédita, y TikTok ha sido clave en ese proceso. La plataforma se ha consolidado como el lugar donde las canciones emergen, se viralizan y alcanzan el éxito, como demuestra el fenómeno de Gata Only.

El top 10 de las canciones más populares en Tiktok en 2024

"Gata Only" – FloyyMenor & Cris Mj "Pedro" – Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà "Alibi" – Sevdaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult "MILLION DOLLAR BABY (VHS)" – Tommy Richman "Tell Ur Girlfriend" – Lay Bankz "La Diabla" – Xavi "Nasty" – Tinashe "BIRDS OF A FEATHER" – Billie Eilish "Forever Young" – Alphaville "Beautiful Things" – Benson Boone

