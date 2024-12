Las 10 canciones más virales en TikTok 2024: un éxito latino domina el ranking global

TikTok sigue siendo el motor principal detrás de la revolución musical en 2024, influyendo en la forma en que se descubren nuevos talentos, se promocionan canciones y se crean momentos culturales que marcan tendencias. Con más de mil millones de usuarios activos, la plataforma se ha consolidado como el lugar clave para que los fans interactúen con la música y se conecten con sus artistas favoritos.

Artistas ecuatorianos ausentes del top de Spotify Leer más

as canciones que se viralizan en TikTok no solo conquistan la plataforma, sino que también logran un impacto trascendental en otras plataformas de streaming, como Spotify.

En 2024, las canciones más populares en TikTok sumaron más de 200 millones de creaciones, generando miles de millones de reproducciones a nivel global.

Top 10 de las canciones más populares en TikTok

Las 10 canciones más populares o usadas en Tiktok, que no solo reflejan la diversidad musical del mundo, sino también el poder de la red como herramienta para catapultar a artistas emergentes.

"Gata Only" – FloyyMenor & Cris Mj "Pedro" – Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà "Alibi" – Sevdaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult "MILLION DOLLAR BABY (VHS)" – Tommy Richman "Tell Ur Girlfriend" – Lay Bankz "La Diabla" – Xavi "Nasty" – Tinashe "BIRDS OF A FEATHER" – Billie Eilish "Forever Young" – Alphaville "Beautiful Things" – Benson Boone

¿Cómo se elige el top 10 musical de Tiktok?

Las canciones que dominan TikTok se destacan por el número de creaciones y su capacidad para convertirse en himnos virales. En total, las 10 canciones más populares del año acumularon más de 200 millones de creaciones en la plataforma y sumaron más de 8 mil millones de reproducciones en Spotify, mostrando cómo TikTok se ha convertido en un trampolín crucial para el éxito comercial de las canciones.

¿Quién fue el artista más escuchado en Spotify en 2024? Leer más

Una de las grandes sorpresas de 2024 fue el éxito de 'Gata Only' de FloyyMenor y Cris Mj, una canción de reguetón que alcanzó los 50 millones de creaciones en TikTok y más de 1.3 mil millones de reproducciones en Spotify. Este tema no solo dominó las listas de TikTok, sino que también fue reconocido como el Song of the Summer por la plataforma, consolidándose como uno de los mayores éxitos del año.

La música latina conquista el mundo

Este año, la música latina dio un paso más en su expansión global, con tres canciones en español entre las 10 más populares de TikTok: 'Gata Only', 'La Diabla' de Xavi, y 'Alibi' de Sevdaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult. Estos temas no solo reflejan la creciente influencia de la música latina en el ámbito global, sino también el papel fundamental de TikTok en acercar diferentes culturas y presentar sonidos innovadores a audiencias de todo el mundo.

TikTok no solo sigue siendo una plataforma para compartir videos divertidos, sino que se ha convertido en el epicentro de la música global. En 2024, las canciones más populares en la plataforma reflejan una mezcla de géneros, culturas y artistas de diferentes partes del mundo, consolidando a esta plataforma como el espacio por excelencia para el descubrimiento musical.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ