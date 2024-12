EL ClúB de Bad Bunny: el cantante lanza nueva canción y da pistas de su nuevo álbum

El cantante Bad Bunny estrenó el 5 de diciembre por la noche su nuevo tema titulado El Club, causando sorpresa entre sus fanáticos debido a la falta de un anuncio previo sobre su lanzamiento. En su canal de difusión en WhatsApp, el artista explicó: "Me acordé que hoy sale la canción que yo subí el preview el otro día. Sorry, se me olvidó decirles". Este inesperado estreno marca su primer lanzamiento musical en 2024.

El Club, con una duración de 5 minutos, aparenta inicialmente ser una canción sobre fiestas, alcohol y vida nocturna. Sin embargo, a medida que avanza, el tema explora una relación pasada que no ha sido superada, manteniendo los ritmos característicos de los últimos trabajos del artista puertorriqueño.

El video oficial fue publicado en el canal de YouTube del artista, y acumuló más de 2 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Analizando estos números, se posiciona rápidamente en el top uno de las canciones más escuchadas en la plataforma. El impacto del lanzamiento no tardó en reflejarse en las redes sociales, donde sus fanáticos expresaron sorpresa y emoción.

Horas después del estreno, Bad Bunny compartió en sus historias un video escuchando su nuevo tema y mostrando listas de reproducción donde la canción ha sido añadida en diversas plataformas de música. Este nuevo lanzamiento ha desatado rumores sobre un posible álbum en 2025, aunque el artista no ha confirmado nada al respecto hasta el momento.

El artista más escuchado del 2024

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reafirma su posición como ícono global al convertirse, por quinto año consecutivo, en el artista latino más escuchado en Spotify durante 2024. Según el informe Spotify Wrapped revelado el pasado 4 de diciembre, el popular "Conejo Malo" volvió a liderar este prestigioso ranking, consolidando su impacto cultural y musical en la escena internacional.

Su último álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, lanzado en octubre de 2023, ha sido clave en este éxito. Con un regreso a sus raíces urbanas y una marcada influencia del rap y el trap, el proyecto no solo conquistó a sus fanáticos, sino que también reafirmó su capacidad de reinventarse mientras domina las plataformas digitales.

