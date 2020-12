Luisa Delgadillo: "No me daba miedo morir"

El año que está por terminar ha sido muy duro para Luisa Delgadillo, comunicadora de 'La Noticia', de RTS. Primero porque su vida estuvo en riesgo en marzo y abril cuando enfermó con coronavirus y, además, porque su querido tío José Ignacio Delgadillo acaba de fallecer debido al mismo padecimiento.

Sofía Caiche, furiosa porque no encontró las vacunas gratis para su hijo en un centro de salud Leer más

¿El peor año de su vida?

El 2020 ha sido muy duro con sucesos inesperados. En diciembre del año anterior, todos creíamos que iba a ser un año redondo, el de todas las realizaciones. Cuando veíamos las noticias en China sobre la enfermedad la creíamos muy lejana, que no iba a llegar acá. Pero nos equivocamos, incluso cuando se hablaba de pandemia se pensaba que era algo exagerado.

En su caso, ¿cómo comenzó todo?

Un miércoles regresé a mi casa sintiéndome mal. Ya el día anterior había tenido algo de calentura, pero ni remotamente la asocié con el coronavirus. Pensé que era gripe. Fui al canal, estuve en el noticiero de la mañana, tenía que hacer una transmisión a las 11:00, le dije a mi jefa (Mariuxi Padilla) que la fiebre había subido y que si estaba contagiada podía contagiar al resto.

Me marché para someterme a una prueba. Dio positivo. Se enfermaron mi hijo Carlos Aníbal, una sobrina (Karina) y una comadre (Geoconda).

La enfermedad la golpeó fuertemente...

Sentí que me moría, aunque no perdí la fe, consideré que hasta ese momento llegaba. Tuve problemas de respiración muy grandes. Conversé con mi hijo y le dije en dos ocasiones que no creía que amaneciera. Él me daba ánimo. A pesar de aquello le expliqué todo lo referente a nuestras cuentas. Nunca renegué y acepté la voluntad de Dios, oraba y sentía mucha fortaleza. No sentía miedo a morir, me daba tristeza porque quería seguir acompañando a mi hijo.

Un baby shower sorpresa para María José Flores Leer más

¿Muchos le temen a la muerte?

En esta oportunidad me sentía más cercana a Dios. Siempre fui creyente, pero antes no tenía esa conexión personal con Él ni con la Virgen María. Esta surgió hace dos años. Un día alguien vino a mi casa, vio a una Virgen de Fátima que tengo, como le gustó le ofrecí una. El día que iba a retirar la que iba a regalar, mi hermano menor, Felipe, se accidentó y en el hospital lo vi con la mandíbula destrozada, casi me muero. Fue una impresión terrible.

A pesar de aquello tenía que ir a buscar a la virgen porque me iba a ver con esa persona. Cuando la traje, coloqué la caja en una esquina, pero sentí la necesidad de pedirle que salve a mi hermano, sentí la conexión. Busqué un rosario, encontré uno de plástico y en YouTube aprendí a rezarlo.

Nunca había agarrado un rosario. Le prometí a la virgen que mientras estuviera con vida y con uso de razón lo rezaría. Desde entonces no le he fallado. Ella me llevó a su hijo Jesús y este con Dios Padre.

Douglas Bastidas: no está preso, está en su casa Leer más

Un gran testimonio de fe

Tengo un compromiso de gratitud y de fe con la virgen. Por ello no sentí miedo cuando me enfermé con coronavirus. No soy una santa. Ahora invoco al Espíritu Santo, luego rezo el rosario, encomiendo a mi familia y leo la Biblia con frecuencia. Todo lo hizo ella. Jamás fui su devota, me escogió. Si por alguna circunstancia se me hace tarde y no he rezado, me da desesperación.

Es un compromiso de honor, no una obligación. A partir de ese día, comparto cada una de las bendiciones que he recibido. Además soy una compradora compulsiva de rosarios, cuando alguna amiga me cuenta sus problemas o tristezas lo saco de la cartera y se lo regalo. Le digo que esa es la solución. Me puedo olvidar de todo en la cartera, menos del rosario, lo llevo a todas partes. Siento su protección.

Muchos se quejan de secuelas…

Creo que mi organismo en un 95% está libre de secuelas. Mi corazón está perfecto, me hice muchas valorizaciones. Sufrí crisis de ansiedad y tuve que medicarme para dormir y relajarme. Los días que estuve mal veía las calles desoladas, las noticias eran aterradoras y mi hijo me quitó los teléfonos. Pensé que era el fin del mundo.

Hubo una carga viral más fuerte. Ahora veo que se recuperan a la semana o en quince días. A nosotros nos tomó como dos meses. Bajé aproximadamente 40 libras, pero ya las recuperé. Tuve agitaciones, el cansancio desapareció, camino a diario como terapia. El confinamiento me hizo daño.

Carla Sala estrena nuevo look en Instagram Leer más

Acaba de perder a un ser querido.

A mi tío José Ignacio (76) le dio coronavirus a fines de marzo e inicios de abril. Fue un gran fumador, por ello la enfermedad lo golpeó en la parte respiratoria. Nunca se pudo recuperar. Se aferró a la vida, era un gran guerrero. Hablábamos por videollamada. Amo a mi padre (Luis), pero por mi tío sentía algo muy especial.

Dejó un gran dolor su partida. Él estaba bien parado, parecía un gallito, siempre vivió con nosotros. Mi papá era el bravo y el que ponía las normas; mi tío, el consentidor. Era mi confidente, de una gran nobleza. No estoy aplicando aquello que todo muerto es bueno.

El dolor enseña, es un aprendizaje.

Somos vulnerables, no tenemos el control de nada, por nada del mundo hay que olvidar que Dios tiene el control. Primero debemos cultivar lo espiritual, lo único que nos llevaremos es lo que hemos hecho por los demás. Esta pandemia fue un remezón.

Pamela Palacios está triste porque su hija recién nacida se encuentra en cuidados intensivos Leer más

A pesar de todo, ¿este año qué le deja?

Los que trabajamos en TV sabemos que siempre hay algo de ego y vanidad, en diferentes dosis. En los momentos críticos no recuerdo haber recibido un mensaje negativo. Hasta mis enemigos, digo eso porque no soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, estuvieron pendientes. Lo positivo es que la mayoría volvimos a mirar a Dios. Es vital tener siempre esa cercanía.

Fue el momento que nos sacamos las caretas, que nos despojamos de vanidades. Nadie es perfecto. En el canal me apoyaron. También este año me deja mi regreso a la radio en Elite con el espacio 'Elite noticias' en el cual me acompañan Boris Chonillo y Adriana Peralta. No todo fue negativo.

Alicia Machado está muy afectada por el asesinato de su hermano Leer más

Ya no se puede planificar a largo plazo…

Sin duda, pero me gusta soñar y me visualizo retirada en la playa viviendo al pie del mar con mis perros. Amo General Villamil, Playas. No quisiera que sea cuando esté anciana. Siempre digo ‘si Dios lo permite’.

¿Se visualiza como abuela?

Todavía no. Mi hijo apenas tiene 25 años, es maravilloso. No lo veo casado hasta los 30 años, ahora está enamorado de una joven española llamada Mar. Es un buen hombre, si hay alguien en el mundo que no me da preocupaciones es Carlos. Su alegría es mi alegría. Ya es abogado. Siempre ha existido una buena relación. Creo que en las fiestas solo compartiremos los tres, hay que seguir tomando precauciones.

Es muy discreta en su vida privada, pero existe una pareja con la que sostiene una larga relación.

Siempre he preferido que sea así, es un hombre que estuvo muy pendiente y preocupado en todos los aspectos durante esta crisis. Llevamos 19 años juntos, siento su amor y respaldo, valorada como mujer y ser humano. Debo agradecer que tengo vida, empleo y gente que me quiere.

Este mes, RTS celebra 60 años...

He estado dos veces en RTS y dos en TC. La mayor parte de mi labor periodística ha sido en RTS. Tengo 33 años como comunicadora en la TV.